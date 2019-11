MOZ

Görzig (MOZ) Aste von der Silbersuhle, Dackeldame aus Görzig, ist wieder zu Hause. Zwischen Görzig und Sauen wurde das entlaufene Tier am Nachmittag von MOZ-Redakteur Jörn Tornow entdeckt. Der Hund hatte kein Halsband um und verhielt sich sehr zutraulich. Das Tier fühlte sich etwas ausgekühlt an und hatte nasse Pfoten, aber machte einen gepflegten Eindruck. Der Finder gab den Dackel in die Obhut der Försterei in Sauen, stellte gleichzeitig ein Foto samt Finderaufruf auf Facebook. Durch diesen Aufruf und durch Mundpropaganda kamen die Hinweise an den Halter.