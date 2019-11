Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Geboren abseits der Herde müssen Rentier-Bulle Ailo und dessen Mutter schauen, dass sie den Anschluss an die Gruppe nicht verlieren. Denn Lapplands Winter sind schneereich, hart und nicht ungefährlich. Ein Jahr lang folgt Guillaume Maidatchevsky dem jungen Bullen mit der Kamera durch Europas Norden und Anke Engelke begleitet den Zuschauer sprachlich aus dem Off dabei.

Die Reise des jungen Rentiers ist dabei eine Reise durch die Tierwelt der Region. Defacto durch die Augen den Tieres lernt man kennen, was hier kreucht und fleucht. Es sind bekannte und weniger bekannte Arten. Und einige können dem Jungtier durchaus gefährlich werden. Trotz dieser Perspektive vermeidet der Filmemacher gekonnt, die Tiere zu vermenschlichen. In tollen Natur- und Landschaftsaufnahmen taucht man vom heimischen Sessel aus in eine Welt ein, die viele weder wirklich kennen noch jemals live zu Gesicht bekommen werden.

Genre: Doku; FSK: o.A.; 86 Minuten; Verleih: Ascot; Regie: Guillaume Maidatchevsky; Fi 2019