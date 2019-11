Erinnerungsort für KZ Oranienburg geplant

Am Ort des früheren KZ Oranienburg in der Berliner Straße, dem ersten Konzentrationslager in Preußen, soll ein neuer Gedenkort entstehen, der der Geschichte angemessen sei. Dafür setzen sich SPD, Linke und Grüne in der Stadtverordnetenversammlung ein.

Die dort angebrachte Gedenktafel reiche für die Erinnerung nicht aus, sagte der Landtagsabgeordnete und Stadtverordnete Björn Lüttmann (SPD). Die Gedenkstätte Sachsenhausen solle sich an einer Neugestaltung beteiligen. Doch dabei gehe es immer auch um Geld und Personal.

Die Neugestaltung soll im Zusammenhang mit dem Bau des Wohnheims für Polizeischüler erfolgen. An der Stelle der früheren Polizeiinspektion werden in einem ersten Abschnitt elf Millionen Euro investiert. In weiteren Bauabschnitten sollen noch 20 Millionen Euro verbaut werden.

Für die Gestaltung des Gedenkortes könnten vielleicht auch Förderungen des Landes und des Bundes beantragt werden, sagte Lüttmann. Wichtig sei, dass die Stadt dies auch wolle.

Björn Lüttmann zeigte sich enttäuscht, dass Michael Ney (CDU) zusammen mit Daniel Langhoff (FDP) und der AfD im Bauausschuss am Mittwochabend gegen die Neugestaltung stimmten.

Das KZ wurde am 21. März 1933, dem "Tag von Potsdam", an dem die konservativen Eliten Deutschlands Hitler huldigten, auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei eingerichtet. Die Nationalsozialisten inhaftierten dort vor allem ihre politischen und intellektuellen Gegner. Filmaufnahmen der Wochenschau über das KZ Oranienburg wurden in Kinos gezeigt.

Bis zur Auflösung im Juli 1934 waren im KZ Oranienburg insgesamt 3 000 Menschen inhaftiert. Das KZ Sachsenhausen wurde während der Olympischen Spiele in Berlin 1936 eröffnet.⇥kd