DPA

Berlin (dpa) Der Schauspieler Ulrich Tukur (62) freut sich nach seinem Wegzug aus Venedig über seine neue Wohnung in Berlin.

"In Schöneberg, im schönen Belmonte. Am Rande des Bayerischen Viertels, eine heruntergekommene alte Wohnung mit Kohleöfen und Toilette im Treppenhaus", sagte der als "Tatort"-Kommissar Murot bekannte Charakterdarsteller der "Berliner Zeitung" vom Wochenende. "Ohne Fahrstuhl, aber mit fließend Wasser. Und einer Bibliothek, die fast so groß ist wie die von Herzog August in Wolfenbüttel."

Anfang 2018 hatte Tukur dem "Tagesspiegel" erzählt: "Das Leben in Venedig ist anstrengend. Sie landen am Flughafen, beladen mit Koffern, müssen in den Bus, ins Vaporetto, das Vaporetto ist randvoll mit Touristen, Sie warten aufs nächste, auch voll, oder es kommt erst gar nicht." Wer das 20 Jahre lang mache, denke "Herrgott, ich möchte auch ganz gern mal mit dem Auto in die Garage fahren und gleich zu Hause sein".