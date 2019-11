Auch in Pausin hatten die Turmfalken erfolgreich gebrütet. Sechs Turmfalken, etwa drei bis vier Wochen alt, waren bei der Kontrolle im Nistkasten zu finden. © Foto: Silvia Passow

Silvia Passow

Havelland Dank der Arbeitsgruppe (AG) Turmvögel des NABU Regionalverbandes Osthavelland, kann auch 2019 als erfolgreiches Brutjahr angesehen werden. Das dreiköpfige Team um Konrad Bauer hat wieder unermüdlich Nistkästen geschleppt, montiert, gesäubert, ausgebessert, Vögel gezählt und Bruterfolge notiert, ebenso wie tot aufgefundene Vögel. Sie haben versucht Hausbesitzer und Gemeindebeauftragte für ihr Nistkastenprojekt zu gewinnen, Exkursionen geleitet und Vorträge gehalten.

Der NABU-Naturschützer Konrad Bauer und sein Team bringen Nistkästen in Kirchen, Trafohäuschen und Scheunen für Dohlen, Schleiereulen und Turmfalken an. Alle drei Vogelarten zählen zu den sogenannten Turmvögeln und alle drei sind bedroht. An inzwischen sechzig Standorten im Osthavelland befinden sich 134 von dem Team betreute Nistkästen. Dreißig mehr als im Vorjahr.

Besonders erfreulich ist, dass sich die Anzahl der Nistkästen, in denen auch gebrütet wurde, gegenüber dem Vorjahr etwas mehr als verdoppelt hat. 37 Dohlen-Brutpaare wurden gezählt, 2018 waren es zwölf. Der Anstieg bei den Turmfalken ist nur gering, von sieben auf neun Bruten, gestiegen. Ein ähnliches Bild bei den Schleiereulen, auch hier gab es zwei Bruten mehr als im Vorjahr, dazu aber zwei Zeitbruten.

Die Erfolge des Ausbrütens lassen sich sehen. Gab es im letzten Jahr 45 Jungdohlen zu bewundern, waren es in diesem Jahr 77 Vögel. Die Turmfalken brüteten im letzten Jahr 25 Vögel erfolgreich aus, in diesem Jahr waren 37 Tiere. Besonders erfolgreich waren die Schleiereulen. 60 Jungvögel konnte das Team zählen. Im letzten Jahr waren es gerade mal 24 kleine Schleiereulen gewesen.

"Über Mäuse freuen sich alle", sagt Konrad Bauer und spricht von 2019 als einem guten "Mäusejahr". Darüber haben sich ganz besonders die Eulen gefreut. Den Anstieg bei den in Brandenburg stark gefährdeten Dohlen führt Bauer auf das gestiegene Nistplatzangebot zurück.

Im Jahr 2019 hat die AG Turmfalken 600 ehrenamtliche Arbeitsstunden abgeleistet und hat 5.500 Kilometer durch das Land zurückgelegt. Drei weitere Kirchen wurden mit der Plakette "Lebensraum Kirche" vom NABU ausgezeichnet. Sorgen macht sich Bauer aktuell um einige baulich gefährdete Trafohäuschen. Hier hat er um Unterstützung im Kreistag gebeten.

Über "Mäuse" freut sich übrigens auch das Team um Konrad Bauer. Mehr Informationen zur Arbeit der AG gibt es via E-Mail an eulen-greifvögel@nabu-osthavelland.de.