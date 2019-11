Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Gebrochene Herzen kann die Zeit heilen, ein krankes nur der Fachmann.

"Jedes Jahr erleiden in Deutschland 65.000 Menschen einen plötzlichen Herztod, etwa 60.000 versterben daran. Fast immer ist dabei Kammerflimmern oder eine andere so genannte schnelle Herzrhythmusstörung schuld", lässt Prof. Dr. med. Oliver Ritter via Flyer und auf www.klinikum-brandenburg.de zum "23. Tag der offenen Tür" im Rahmen der bundesweiten Herzwoche wissen. Ritter ist Direktor der Hochschulklinik für Kardiologie, Pulmologie und Nephrologie im Städtischen Klinikum Brandenburg und somit Gastgeber, wenn am 20. November von 10 bis 17 Uhr die Türen im Haus 3 (Neubau Ost) offenstehen – diesmal also an einem Mittwoch, statt wie in Vorjahren sonntags. Die Hoffnung der Veranstalter: mehr Resonanz in der Woche. Zur Herzensangelegenheit wird am 20.11. der weitläufige "Flur" im Erdgeschoss. Hier gibt es ein begehbares Herz, die Präparation von Rinderherzen durch MHB-Studenten und diverse Info-Stände: Gesund in Brandenburg, ICD-SHG, Vorstellung einer Life Vest, Barmer mit Futrex-Messung, Johanniter mit Reanimationstipps, MEFA, Physiotherapie…). Außerdem kann ein Notarztwagen besichtigt und herzgesunde Kost aus der Küche des Klinikums probiert werden. "Zum ersten Mal sind diesmal auch Schulklassen vor Ort, die in ‚Herzensangelegenheiten‘ geschult werden", freut sich Prof. Ritter, der die Schulen auch mittels Wettbewerb zum Entwurf eines Logos für die Herzwoche 2020 eingebunden hat. Was Schülern der 9. Klasse (BOS Kirchmöser, Oberschule Lehnin, Oberschule Brandenburg Nord) dazu eingefallen ist, ist eine Ausstellung wert.

Eingebunden in den Tag der offenen Tür ist der Campus in der Medizinischen Hochschule Brandenburg, im Hörsaal (2. OG), Nicolaiplatz 19, wo es ab 18:00 Uhr die Bekanntgabe des Logo-Gewinners gibt und Vorträge zum Thema "Bedrohliche Herzrhythmusstörungen – wie schütze ich mich vor dem plötzlichen Herztod?" Prof. Dr. med. Oliver Ritter nimmt sich des Themas "Was ist plötzlicher Herztod?" an, Dr. med. Matthias Rückert erklärt "Wie funktioniert ein Defibrillator?" und PD Dr. med. Nicolaos Pagonas erläutert "Herzinfarkt und Herzschwäche, die häufigsten Ursachen für plötzlichen Herztod."