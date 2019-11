Franziska Schober

Wust Hüpfburgenwelten springend erkunden, verstecken im Riesenlabyrinth und versinken im Bällebad – 103 Kinder im Alter von ein bis drei Jahren haben den jährlichen Ausflug mit dem Brandenburger Netzwerk Gesunde Kinder in der vergangenen Woche sichtlich genossen – und trieben ihre Eltern ganz nebenbei zu sportlichen Höchstleistungen an. "Immer am Ende des Jahres organisieren wir für unsere Mitglieder einen Spielenachmittag, nun schon zum dritten Mal in der Rappelkiste mit Kaffee und Kuchen. Und der wird immer sehr gut angenommen", berichtet Kathrin Leue, Mitarbeiterin im Netzwerk. Kollegin Anja Maußer pflichtet ihr bei: "Auch wir als Mitarbeiter freuen uns ganz besonders auf diesen einzigartigen Tag. Dann sehen wir viele Kinder von früher wieder, die mittlerweile in der Kita sind." Mit dem Sitz im Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof bietet das Netzwerk Gesunde Kinder die idealen Räumlichkeiten zum Austausch für junge Familien. "Die ersten drei Jahre stellen die wichtigste Zeit für Unterstützung und Information dar. Natürlich sollen aber auch Freude und Spaß nicht zu kurz kommen und genau dafür sind wir auch zuständig", erklärt Koordinatorin Andrea Schumacher. Und so warten auch im kommenden Jahr Riesenrutschen auf die großen und das Schaukelpferd auf die kleinen Besucher des Indoorspielplatzes.