Christian Heinig

Eberswalde (MOZ) Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Kreisgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen in Eberswalde beschmiert. Sowohl Eingangstür als auch Fenster des Bürgerbüros in der Friedrich-Ebert-Straße sind mit weißer Farbe verunstaltet worden, teilte die Partei mit.

"Diese Anschläge kommen leider regelmäßig vor – und es nervt", sagt der Grünen-Politiker Michael Ahlers auf Nachfrage, der das Büro zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Axel Vogel und seinem Parteikollegen Andreas Reichling nutzt.

Wie viel es kosten wird, die Farb-Schmierereien zu entfernen, ist offen. Auch die Holzbank vor dem Parteibüro habe was abbekommen.

Laut Ahlers wollen die Grünen spätestens am Montag Anzeige bei der Polizei erstatten.