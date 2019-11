Ulrich Thiessen

Schönefeld (MOZ) Michael Stübgen ist am Sonnabend zum neuen Vorsitzenden der brandenburgischen CDU gewählt worden.

Er erhielt auf einem Parteitag in Schönefeld 71,1 Prozent der abgegebenen Stimmen. Er ist der 13. Parteichef seit 1990 und der Nachfolger von Ingo Senftleben, der nach der Wahlschlappe am 1. September zurückgetreten war.

Zum neuen Generalsekretär wurde der Landtagsabgeordnete Gordon Hoffmann aus der Prignitzgewählt. Er erhielt 59,1 Prozent der Stimmen.

Zuvor hatte die Landtagsabgeordnete Saskia Ludwig erklärt, dass die Koalition mit SPD und Grünen alternativlos sei. Die höherfliegenden Träume seien am 1. September geplatzt. Allerdings bestehe das Risiko, dass es der brandenburgischen Union so ergehe wie der SPD in Thüringen und Sachsen, dass sie bei einstelligen Prozentzahlen lande. Sie warf Stübgen vor, dass er nicht sage, wie die Partei neu aufgestellt werden soll. Die Kreisvorsitzende von Potsdam-Mittelmark forderte, dass im Landesverband Diskussionen zur inhaltlichen Entwicklung und zur personellen geführt werden, unabhängig von der Regierungsbeteiligung. Unzufriedenheit wurde am Rande des Parteitages vor allen deshalb geäußert, weil die Wahlschlappe nicht aufgearbeitet wurde.