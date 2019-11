Brandenburg Geheimrat Breuhahn, Gloster 69 und Jakob Lebel stehen seit letzter Woche im Märchengarten im Stadtteil Hohenstücken. Die drei Apfelbäume wurden im Rahmen des Projektes "Begegnung am Wunschbaum" der Stiftung für Engagement und Bildung e.V. gepflanzt. Ziel des Projektes war es, Wünsche von geflüchteten Menschen, für eine nachbarschaftliche Gemeinschaft zu sammeln und auszuwerten. Diese Wünsche wurden symbolisch an Wunschbäumen vereinigt. Drei dieser Wunschbäume wurden nun von der BAS Brandenburg an der Havel – Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH in den Märchengarten gepflanzt. Unter fachlicher Anleitung von Matthias Kober, Mentor bei der BAS GmbH, konnten Teilnehmende die Bäume gekonnt einpflanzen.

Das Projekt der Stiftung für Engagement und Bildung wurde durch eine Förderung des Bündnisses für Brandenburg und der Robert Bosch Stiftung ermöglicht. In Brandenburg an der Havel konnte das Projekt unter anderem durch die Kooperation mit der BAS GmbH und dessen Bereichsleiter, Tino Haberecht, vom Quartiersmanagement Hohenstücken umgesetzt werden.

Der Märchengarten soll zum Frühjahr 2020 eröffnet werden. Hier können dann kleine und große Havelstädter in die Märchenwelt eintauchen und einen frischen Apfel naschen. Auch sollen die Bäume an die Gespräche, Begegnungen und den Dialog zwischen Nachbarinnen und Nachbarn erinnern.