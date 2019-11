Klaus D. Grote

Potsdam/Oranienburg (MOZ) Der Schwantener Danilo Fischbach wurde am Sonnabend zum Sprecher des Landeskitaelternbeirats gewählt. Die gewählten Mit glieder der Kreiselternbeiräte aller Landkreise in Brandenburg trafen sich auf Einladung von Bildungs- und Jugendministerin Britta Ernst (SPD) zur konstituierenden Sitzung in Potsdam, um nun die Arbeit aufzunehmen. Danilo Fischbach engagiert sich seit vielen Jahren für die Beitragsfreiheit und mehr Qualität in Kitas. Er ist verheiratet und Vater einer dreijährigen Tochter. Co-Sprecherin wurde Catharina Hahl.

"Wir haben die Beteiligung der Kita-Eltern im Land Brandenburg gestärkt", sagte Britta Ernst. Sie freue sich auf einen Dialog zu den wesentlichen Fragen der Kindertagesbetreuung. Gerade im Hinblick auf die anstehende Novelle des Kita-Gesetzes sei eine Beteiligung der Eltern besonders wichtig, sagte die Ministerin.

Mit dem Brandenburgischen Gute-Kita-Gesetz wurde die Beteiligung der Eltern mit Änderung des Paragraphen 6a im Brandenburgischen Kita-Gesetz gestärkt. Es ist seit 1. August in Kraft. Seither muss in jedem Landkreis ein Kreiskitaelternbeirat gewählt werden.

So selbstverständlich das aus dem Bildungsministerium inzwischen klingt, war die Mitbestimmung lange nicht. Danilo Fischbach hatte mit anderen Eltern bereits im Mai 2017 einen Kreiselternkitabeirat gegründet, der mehr als zwei Jahre lang um Anerkennung durch den Landkreis Oberhavel kämpfte. Noch vor einem halben Jahr zeigten sich Eltern aus Oberhavel über die Haltung des Kreises entsetzt. Fischbach, der auch Landeselternsprecher sowie Mitbegründer der Bundeselterninitiative ist, war aber schon damals überzeugt: "Die demokratische Mitbestimmung wird sich durchsetzen."