Klaus D. Grote

Oberhavel. (MOZ) Der CDU-Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Bommert ist am Sonnabend beim Landesparteitag in Schönefeld zum stellvertretenden Vorsitzenden seiner Partei gewählt worden. Zum neuen Vorsitzenden wählten die Landesdeligierten den designierten Innenminister Michael Stübgen, der bereits die Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen geführt hatte.

Der Parteitag sprach sich mit 97,2 Prozent deutlich für den ausgehandelten Koalitionsvertrag aus. Bei der Mitgliederbefragung hatten 85,7 Prozent der Christdemokraten für das Kenia-Bündnis gestimmt. Beim Sonderparteitag der SPD am Freitag fiel das Votum für den Vertrag fast einstimmig aus. Beim Landesparteitag der Grünen stimmten am Sonnabend 81,4 Prozent für die Koalition. Am Montag soll das Ergebnis einer Mitgliederbefragung der Grünen vorliegen.

Mit den Zustimmungen zum Koalitionsvertrag stehen auch die Personalien der neuen Regierung fest. Damit ist ebenfalls klar, dass die Oranienburgerin Nicole Walter-Mundt, die auch Stadtverordnete und Kreistagsfraktionsvorsitzende ist, in den Landtag nachrücken kann, weil der Abgeordnete Rainer Genilke Staatssekretär im nun CDU-geführten Infrastrukturministerium wird.

Bommert erhielt mit 65 Prozent das zweitbeste Ergebnis der vier Stellvertreter hinter Barbara Richstein (77 Prozent). In seiner Bewerbungsrede kritisierte er die von den Grünen im Koalitionsvertrag durchgesetzte Förderung von Lastenfahrrädern. Michael Stübgen rief die Partei zu Geschlossenheit auf. Ziel sei es, in fünf Jahren den Ministerpräsidenten zu stellen. Bommert sagte: "Wir müssen jetzt liefern."

Bommert hatte mit massiver Kritik am bisherigen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Ingo Senftleben, die er noch am Wahlabend geäußert hatte, maßgeblich zu dessen Sturz beigetragen. Am Freitagabend hatte Bommert in Kremmen den umstrittenen früheren Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen im vollbesetzten Spargelhof empfangen.