Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Sie sind da, wenn der Boden unter den Füßen zu fehlen scheint, weil das Schicksal mit geballter Wucht auf einen einprallt. Die Ehrenamtlichen der Notfallseelsorge und Krisenintervention fangen die auf, die mit dem Tod konfrontiert werden. Seit 20 Jahren gibt es sie im Landkreis. Am Freitag wurde das Jubiläum im kleinen Rahmen in Kremmen gefeiert.

"Zu 95 Prozent werden wir zu Todesfällen gerufen", sagte Teamleiterin Undine Kroschel im Gespräch mit unserer Zeitung. Im vorigen Jahr wurden die 14 Ehrenamtlichen, die es im Landkreis gibt, zu 60 Einsätzen gerufen, im Jahr zuvor waren es 81.

Drei Buchstaben führen sie zu einem Unfall oder einen Privatwohnung: ÜTN, Überbringung eines Todesnachricht. Das zeigt der Pager an, wenn Polizei oder Rettungskräfte der Meinung sind, Beistand sei nötig. "Die Feuerwehr, Polizei oder der Notarzt holen uns zu Unfällen, wenn Angehörige sich ankündigen, die Bergung länger dauert oder jemand alles mitangesehen hat", sagte Undine Kroschel. "Am wichtigsten ist, dass die Betroffenen einen Ansprechpartner haben. Wenn sie emotionale nicht mehr klar kommen, sind wir da." Wenn ein Suizid angedroht wird, "sitzen wir in nicht einmal zehn Minuten im Auto und fahren los." Höchste Alarmstufe.

Eine anspruchsvolle Aufgabe. Eine, die nicht jedem liegt. "Ab 27 Jahren kann man bei uns einsteigen. Man braucht eine gewisse Lebenserfahrung, sollte nicht selbst Krisen durchleben, ein stabiles Umfeld haben und eine gute Fremd- sowie Selbstwahrnehmung besitzen." Viele Seelsorger sind Pfarrer. Andere Sanitäter oder Ruheständler, ehemalige Religionslehrer. Um sich dem Team anzuschließen, muss eine Ausbildung durchlaufen werden

Die Notfallseelsorge arbeitet in Bereitschaftsschichten. Die Helfer müssen emotional belastbar sein. Pfarrer Stefan Baier, Beauftragter für die Seelsorge in Brandenburg, erinnerte sich an seinen ersten Einsatz: Die Rettungskraft sagte zum Trauernden: "Der sagt ihnen, wie es weitergeht", und zeigte auf Stefan Baier. Da sei ihm aufgefallen, "dass wir so gut wie nichts in der Hand haben außer uns selbst." Das positive Bild vom zugeworfenen Rettungsring stimme nicht. "Wir sind Schwimmende, Mitschwimmende in der Not", so der Pfarrer in seiner Andacht. Er wünschte dem Team der Notfallseelsorge, dass es die Hoffnung nie verlieren möge.

Keine religiöse Bindung

Pfarrer Stefan Baier hob den christlichen Gedanken hervor. Er sagte, dass der Tod nicht das Ende sei, dass er nicht das letzte Wort haben, sondern das Leben siegen sollte. Bei der Krisenintervention des Landkreises arbeiten Christen und Nichtchristen eng zusammen. Das Angebot – samt 365 Tagen Einsatzbereitschaft im Jahr – funktioniert unabhängig von Religion.

Zur kleine Festrunde kamen ehemalige Seelsorger, Partner der Feuerwehr, Polizei und des Rettungswesens. Und ein ehemaliger Offizier der Militärpolizei: Steven-Benjamin Scholle. Mittlerweile ist er Fachbereichsleiter für Verkehr und Ordnung beim Landkreis. Durch seine Zeit vor dem öffentlichen Dienst habe er eine "starke emotionale Verbindung" zur Notfallseelsorge. "Die Konfrontation mit menschlichem Leid bedarf einer Begleitung", sagte er.

Die Notfallseelsorge sei unter den Einsatzkräften "hoch anerkannt". "Sie geben Halt und einen festen Stand", so Scholle. Einen festen Stand für Menschen, die gerade den Boden unter den Füßen verloren haben.