DPA

Mönchengladbach (dpa) Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft tritt im EM-Qualifikationsspiel am Abend in Mönchengladbach mit Robin Koch in der Innenverteidigung neben Matthias Ginter an.

Der Freiburger ersetzt den zuletzt angeschlagenen Jonathan Tah. Im Mittelfeld bietet Bundestrainer Joachim Löw neben Toni Kroos, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan auch den Münchner Leon Goretzka auf. In der Spitze spielen Serge Gnabry und Timo Werner. Angeführt wird die DFB-Elf wie angekündigt von Kapitän Manuel Neuer.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Klostermann, Ginter, Koch, Schulz - Kimmich - Goretzka, Gündogan, Kroos - Gnabry, Werner