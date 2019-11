René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (Freier Autor) Die Einstimmung auf Weihnachten fällt in der Oderstadt in diesem Jahr wieder besonders leicht. Schließlich gibt es seit elf Jahren den lebendigen Adventskalender und die Beliebtheit dieser Aktion, die von verschiedenen Akteuren wie dem Verein Arle, den beiden Stadtverwaltungen in Słubice und Frankfurt, der Studierendenvertretung Asta und anderen organisiert wird, ist ungebrochen.

Gleich am 1. Dezember, der in diesem Jahr zugleich auch der 1. Advent ist, wird es märchenhaft in der Magistrale. Ab 14 Uhr lädt die Arle große und kleine Menschen aus den beiden Oderstädten ein, im Citytreff an der Słubicer Straße Märchen zu lauschen, zu singen oder auch zu spielen. Natürlich gibt es auch weihnachtliche Leckereien, wie Christa Moritz von der Arle erzählt.

Das Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt lädt am 2. Dezember ab 16 Uhr zum deutsch-polnischen Weihnachtssingen mit der Gruppe Rhythmus aus Słubice ein. "Ich hoffe, dass in diesem Jahr viele Kinder kommen", sagt Christine Hellert.

Am 3. Dezember wird von der Wohnungswirtschaft zum Eiscurling auf dem Brunnenplatz eingeladen. In den folgenden Tagen können an vielen Orten der Stadt Geschenke gebastelt werden, ebenso wie des Öfteren zum Backen eingeladen wird. Ganz besondere Weihnachtskarten kann man am 14. Dezember im SMC herstellen und natürlich auch gleich verschicken, wie Centermanagerin Elitza Yashar erklärt. "Wir sind Gastgeber für den Verein Discover Syria FFO. Die Besucher können Weihnachtskarten mit arabischen Schriftzeichen herstellen und so einen Weihnachtsgruß für den Frieden versenden". Am Tag danach können im Landesmuseum für moderne Kunst Karten mit dem Tangram-Druck und eigenen Weihnachtsmotiven erstellt werden.

Singen in der Marienkirche

Zu einem Höhepunkt des Advents hat sich in den vergangenen Jahren das gemeinsame Weihnachtssingen entwickelt. "Das wird es auch in diesem Jahr geben", freut sich Anja Greschke von der Stadtverwaltung. Am 19. Dezember treffen sich Frankfurter und Słubicer ab 18 Uhr in der Marienkirche und singen sich gemeinsam für den Weihnachtsabend ein. Eine weitere Tradition wird am 4. Advent gepflegt. "Auf der Stadtbrücke wird das Friedenslicht übergeben, das sich die Menschen danach aus der Friedenskirche im eigenen Leuchter mit nach Hause nehmen können", berichtet Reinhard Schülzke. Am 23. Dezember findet schon früh um 7.30 Uhr eine Roratemesse im katholischen Studentenzentrum in Słubice mit gemeinsamem Frühstück statt. "Dafür sollen früh Lichter mitgebracht werden", sagt Priester Rafal Mocny. Am Heiligen Abend wird dann in die Słubicer Kirche des Heiligen Geistes um 22 Uhr zur gemeinsamen Christmette eingeladen.