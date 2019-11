Elke Lang

Schöneiche (MOZ) Kommt Roswitha Richter zu Besuch, ist die demente alte Dame im Rollstuhl froh. "Wenn ich für zwei Stunden da bin, kann der Ehemann mal weggehen. Wir singen, schunkeln, schauen Musikvideos an. Man sieht an ihren Augen, wie sehr sie sich freut", erzählt die ehrenamtliche Pflegehelferin über die frühere Musiklehrerin. Roswitha Richter arbeitet seit fünf Jahren im Helferkreis Erkner mit, der 25 Familien in der Stadt, in Woltersdorf, Grünheide und Schöneiche betreut. Weitere Helfer werden gesucht, wurde bei einer Veranstaltung der Schöneicher AG Seniorenhilfe deutlich.

Hauptziel des Treffens im Rathaus am Donnerstagnachmittag war es, Angebote für pflegebedürftige Menschen bekannt zu machen, die über die reine Pflege hinaus gehen. Zum Runden Tisch "Hilfe im Alltag" hatten sich etwa 20 Besucher aus Schöneiche, Woltersdorf und Erkner eingefunden: Angehörige der Seniorenbeiräte und -vereine sowie mit Seniorenbelangen befasste Organisationen und Verwaltungsvertreter. "Heute hatte ich wieder die Ehre, einem 90-Jährigen zum Geburtstag zu gratulieren", freute sich Bürgermeister Ralf Steinbrück zur Begrüßung. "Die Zielgruppe von Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf sowie deren Angehörigen ist da und wächst", ist ihm klar.

Heike Preuß, Koordinatorin des Johanniter-Projekts "Gemeinsam helfen und unterstützen" konnte anhand der Statistik nachweisen: Der Pflegebedarf nimmt ab 80 bis 85 Jahren enorm zu. "Damit die Menschen so lange wie möglich im eigenen Umfeld bleiben können, müssen neue Angebotspakete geschnürt werden", sei die Konsequenz.

Ziel seien Alltagsunterstützung für die Senioren und die Entlastung ihrer pflegenden Angehörigen durch ehrenamtliche Hilfe. Dabei kann es sich darum handeln, mit den Hilfebedürftigen Zeitung zu lesen, einzukaufen, spazieren zu gehen, Karten zu spielen, Gespräche zu führen oder sie zu Veranstaltungen zu begleiten. Als Träger der Helferkreise fungiert der Awo-Kreisverband Fürstenwalde. Er übernimmt die Versicherung und geht in Vorleistung für die Aufwandsentschädigung von 125 Euro, die die Krankenkassen zur Verfügung stellen. Renate Schröder, Vorsitzende des Schöneicher Seniorenbeirats, hat bei der Suche nach ehrenamtlichen Pflegehelfern schon Erfahrungen gesammelt. "Die viertägige Schulung, die von den Helfern absolviert werden muss, damit sie ihre Anerkennung durch das Landesamt für Soziales und Versorgung erhalten, schreckt viele ab", weiß sie.

21 feste Helfer

Zum Erkneraner Kreis, der von Angelika Brychcy koordiniert wird, zählen derzeit 21 feste Helfer. Seit zehn Jahren gebe es auch einen Helferkreis in Fürstenwalde. Erika Lenkeit und Antje Berthold-Riedel vom Seniorenbeirat Woltersdorf waren beeindruckt. "Dass es solche Helferkreise gibt, haben wir vorher nicht gewusst. Wir werden das Thema in den Seniorenbeirat hineintragen, damit es breiter bekannt wird", versprachen sie.

Weitere Informationen unter Telefon 03362 29994460, www.gemeinsam-helfen-unterstuetzen.jimdo.com