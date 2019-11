Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Seelows Bauamtsleiter Jörg Krüger hat im Bauausschuss erste Pläne für eine neue Dreifelderhalle für die Kreisstadt vorgelegt. Kostenschätzungen gehen für den Neubau von rund sechs Millionen Euro aus.

Synergieeffekte betont

Zunächst ging es um die Gestaltung des Neubaus. Die Halle wird ähnlich der neuen Gymnasiumshalle in Rüdersdorf gebaut. Das Vorhaben werde bereits eine Baugenehmigung haben müssen, um eine Chance auf Förderung zu bekommen, so der Bauamtsleiter. Als Standort wurde bereits im Vorfeld die Festwiese am Sender ausgewählt. Die Sporthalle ordnet sich dort, an der Straße der Jugend, in den großen Seelower Bildungscampus zwischen Grundschule, OSZ und Gymnasium ein. Für die Veranstaltungen des MC Seelow werde eine Aufstellfläche angelegt. Für Skaterbahn und Eislauffläche sind ebenso Plätze vorgesehen. Das Gebäude selbst sieht laut Vorentwurf sehr funktional aus, ähnlich der in Rüdersdorf. Jörg Krüger machte die Abgeordneten allerdings auf die multifunktionalen Räume neben der Halle aufmerksam. So werde es einen Probenraum für die Seelower Volks- und Showtanzgruppe geben. Es gibt eine Catering-Möglichkeit, eine Zuschauertribüne für 199 Gäste sowie Sanitär- und Umkleideräume für den Schulsport.

Sieht der Vorentwurf noch ein Gründach mit erhöhtem Oberlichteinfallsturm vor, so kam aus dem Ausschuss der Hinweis, diese Flächen eventuell doch für Solaranlagen zu nutzen. Dies könnte dann auch durch eine Betreiberfirma übernommen werden und käme auch den Betriebskosten der Halle selbst zu Gute. Wolfgang Heinze zeigte sich zufrieden, dass für den Neubau keine Garagen abgerissen werden müssten. Und er stellte die Frage nach den Synergieeffekten. "Man muss doch die Frage beantworten, warum Seelow diese Halle so nötig braucht."

Das machte Bürgermeister Jörg Schröder an einem Beispiel deutlich. Die Grundschule Seelow versorge derzeit 280 Kinder mit Schulessen, ohne die entsprechende Räumlichkeit dafür zu haben. Deshalb brauche die Schule für diese Verpflegung 120 Minuten Zeit. Der Schulsport an der Grundschule in der einer 10 mal 20 Meter großen Halle statt, die sich zwei Klassen teilen, berichtete Bildungsexpertin Sylvia Apelt. Der Hallenneubau würde den Synergieeffekt haben, dass die Grundschüler einen größeren Essensraum bekommen und die bisher dafür genutzten Räume für den Unterricht frei würden. Dies sei vor allem angesichts der erwarteten 30 Abc-Schützen mehr ein großer Gewinn.

Zwei Hallen umnutzen

Jörg Schröder erklärte, dass die Fördermittelgeber schon darauf achten würden, welche Synergien entstehen. Klar sei, dass zwei Hallen umgenutzt werden müssten. Denn auch die Oberschule klagt über Platznot. Das hatte Schulleiterin Karola Bahro-Reim im Bildungsausschuss deutlich werden lassen. Die Zahl der Oberschüler habe sich seit 2005 von 160 auf 345 mehr als verdoppelt. Man fahre in allen Jahrgängen dreizügig, in den siebten sogar vierzügig, was natürlich die Platzansprüche an ihre Kapazitätsgrenzen bringe. Aktuell kooperiert die Oberschule eng mit dem Gymnasium bei der Nutzung der Cafeteria.

Die Bauausschussmitglieder begrüßten das Konzept und baten die Verwaltung, insbesondere die erwarteten Synergieeffekte deutlich werden zu lassen.