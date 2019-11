Manfred Lutzens

Brandenburg Seit Ende Januar ist es Gewissheit: Die inzwischen so baufällige Alte Plauer Brücke erhält eine "Verjüngungskur". Stehen doch nun immerhin 2,6 Millionen Euro vom Land Brandenburg - inklusive dessen Landesdenkmalbehörde - bereit, um dieses so auffällige und schöne Konstrukt auch künftighin zu erhalten. Die Initiativen eines parteienübergreifendes Bündnisses - allen voran der Unabängige Bürgerverein - haben sich ausgezahlt.

Dieses in unserer Region einmalige Baudenkmal mit seinen Elementen des Jugendstils - es ist eine der wenigen erhaltenen Brücken aus der Zeit vor dem Weltkrieg. Schließlich prägte und prägt die geradezu unverwechselbare Konstruktion aus Stahl und Eisen in unmittelbarer Nachbarschaft zum Schloß am Havelufer maßgeblich das Bild vom einstigen, so idyllischen Fischerstädtchen Plaue, das 1952 nach Brandenburg eingemeindet wurde. Mittlerweile liegt die Einweihung dieser Brücke 115 Jahre zurück. Denn am 15. Oktober 1904 konnte sie erstmals von den Plauer Bewohnern mit gewissem Stolz passiert werden. 130 Meter lang, 10,70 Meter breit, auf zwei Stützen im Flußbett ruhend - dazwischen eine Spannweite von je 42,7 Metern - so präsentierte sich damals die anspruchsvoll gestaltete, zum Teil genietete Stahl-Eisenkonstruktion mit drei sogenannten Halbparabel-Fachwerkträgern und oberem Windverband. Bestens ergänzt von Geländern in Jugendstilform. Die durch ihre gepflasterte Fahrbahn nebst Fußweg und Straßenbahngleis komplettierte, binnen knapp zwei Jahren errichtete Brücke entsprach in allen Belangen dem Verkehr zu Lande und zu Wasser. Wurden doch gleichzeitig eine Anlegestelle und die Ablage errichtet. Zudem entstand eine fast 140 Meter lange Kaimauer, die vor allem der damals so properierenden Berufsschiffahrt (inklusive Plauer Werften) zum Vorteil gereichte.

Und schließlich rollte dann ab Dezember 1912 die Brandenburger Straßenbahn erstmals gen Plaue bzw. weiter nach Kirchmöser. Sogar Postsachen und Stückgut gelangten mit dem hierfür bestens geeigneten Wagen Nr. 102 vom hiesigen Hauptbahnhof aus dorthin. Sie wurden bis in die 1950-er Jahre auf dieser Linie transportiert. Da zum Ausklang des Zweiten Weltkrieges die Brücke über die Havel in ihrem Mittelteil noch zerstört worden war, hieß es für die vielen Fahrgäste bis in das Jahr 1947 hinein über eine hölzerne Behelfskonstruktion per pedes den heimatlichen Fluß zu überqueren. Der damaligen Brückeninstandsetzung folgte während der 1980-er Jahre abermals eine Sanierung. Doch im September 2002 war es dann mit der guten alten Elektrischen auf dieser Relation für immer vorbei. Und seit dem IV. Quartal jenen Jahres - mit Übergabe der modernen Plauer Brücke wenige hundert Meter havelabwärts -, verlor dann das so imposante Stahl-Eisen-Konstrukt endgültig seine einst für den gesamten Strassenverkehr so große Bedeutung. Seitdem kann es lediglich noch von Fußgängern und Radlern (wie auch künftig) passiert werden. Da sind dort die ehemalige Reichsstrasse 1, später die F 1 bzw. die B 1, die an dieser Stelle den hier relativ schmalen Fluß querten, nur noch Erinnerung.

Lassen wir aber die bewegte Geschichte der einstigen Verbindung über die Havel, die unweit davon ihre "Kehrtwendung" nach Nordwesten macht, kurz Revue passieren. Erstmals wurde eine Holzbrücke im 13. Jahrhundert erwähnt; das im Zusammenhang mit Fehden zwischen den Markgrafen Johann I. und Otto III. einerseits sowie den Erzbischöfen aus Magdeburg bzw. Meißen andererseits. Folgt man der Chronik, so zogen die Elbestädter bei ihrem Einfall in das Havelland über eben diese Plauer Brücke, wurden geschlagen und flüchteten. Dabei brach die Konstruktion zusammen, viele Soldaten sollen ertrunken sein. Über einen längeren Zeitraum behalf man sich mit einer Fähre, ehe es schließlich wohl 1463 einen Neubau gab. Inzwischen war Georg von Waldenfels Besitzer von Plaue samt Schloß geworden. Ihm oblag es, den Land- und Wegezoll zu erheben, führten doch etliche Postlinien durch das Fischerstädtchen. Gleichzeitig war es fortan aber untersagt, einen weiteren Havel-Überweg zu schaffen, auch keine Fähre.

Während des Dreißigjährigen Krieges (1618 - 1648) wurde Plaue wiederholt schwer von Schrecken, Not und Elend heimgesucht. Das Landvolk, das 1627 Schloß und Stadt besetzt hatte, um diese zu verteidigen, flüchtete jedoch, als die kaiserlichen Truppen nahten und die Brücke niederbrennen wollten. Drei Jahre später, das Bauwerk war notdürftig repariert worden, kamen die Kaiserlichen erneut, warfen Balken und Bretter in die Havel. Doch die aus Pommern anrückenden Schweden ließen sich nicht aufhalten. Sie vernichteten 1632 auch noch die stehenden Pfähle, ließen zudem den Plauer Bewohnern keinen einzigen Kahn zurück. So mußten Kutschen und dergleichen auf ihrem Weg nach Magdeburg beschwerlich über Ziesar fahren. Erst 1713 entstand endlich eine neue, auf 32 Jochen ruhende Havelquerung, die auf Geheiß des damaligen Besitzers von Plaue, Friedrich v. Görne, mit Unterstützung des königlichen Hofes errichtet wurde. Zweimal wöchentlich traf nun die Post von Berlin nach Magdeburg bzw. in umgekehrter Richtung hier ein. Wer sich ihr morgens in Plaue anvertraute, konnte abends mit der Kutsche immerhin in Berlin sein.

Als 1806 nach der Schlacht bei Jena ein Teil des Rückzuges über Plaue ging und die Franzosen vordrangen, brannte man die Brücke nieder. Napoleons Truppen ließen sich aber bei ihrem Marsch nach Berlin dennoch nicht aufhalten. Sie zogen nun straks über die alte Heerstraße weiter. Erst sieben Jahre danach entstand abermals eine Konstruktion, die schon 1830 - bedingt auch durch Belastungen seitens der Postlinie -, wiederum marode war. Schließlich beauftragte der Staat den Plauer Zimmermeister Parthey 1836/37 mit dem Errichten eines weiteren Holzbauwerkes, das dann immerhin 67 Jahre lang die Passage über die Havel gewährleistete. Selbst Theodor Fontane, der wiederholt den Kaufmann Carl Ferdinand Wiesike auf seinem Gut in Plaue-Margarethenhof besuchte, erwähnte in "Fünf Schlösser" unter anderem auch diese Konstruktion.

Als um 1900 der beträchtlich zunehmende Straßen- und Schiffsverkehr die Verbindung zunehmend ins Wackeln brachte, wurden erste vorbereitende Maßnahmen zum Errichten einer soliden Eisenkonstruktion eingeleitet. Und Anfang August 1903 begann dann der Bau der uns so vertrauten und geliebten Brücke, die nun immerhin bereits 115 Jahre auf dem Buckel hat.