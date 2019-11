Steffen Göttmann

Neuküstrinchen (MOZ) Das ehemalige Kulturhaus von Neuküstrinchen (Märkisch-Oderland) ist in der Nacht zum Sonntag durch ein Feuer vernichtet worden.

50 Feuerwehrleute aus dem Amt Barnim-Oderbruch, aus Wriezen, Bad Freienwalde und Altranft bekämpften die Flammen.

Weil Gebäude und Dach komplett aus Beton sind, gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig, sagteAndreas Dewitz., Einsatzleiter der Feuerwehr. Zudem diente das Haus als Lager für einen Trödelhandel, so dass fast alles zugestellt war, so der Einsatzleiter. Als der Alarm um 18.13 Uhr eingegangen sei, habe das Gebäude fast bereits in voller Ausdehnung gebrannt.

Erst zwischen 11.30 Uhr und Mitternacht sei es gelungen, die Flammenzu löschen. Gegen 5 Uhr in der Früh übergab die Feuerwehr das Gebäude der Polizei. In dem Gebäude wohnte drei Familien, alle konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Durch den Brand sei niemand verletzt worden.