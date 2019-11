Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Der 9. November ist einige Tage her, hat aber manche BRAWO-LeserInnen nicht davon abhalten können, Schnappschüsse entdeckter DDR-Fundstücke noch auf Reisen zu schicken. So füllte sich die Fotogalerie, die zwischen dem 03. Oktober und 9. November entstehen sollte, weiter und ist auf schlussendlich 240 Fotos gewachsen. Hinzugekommen sind ein doppelwandiger Milchtopf, unvergessene Mosaik-Hefte, Zither, Wartburg... Nochmals DANKE an alle, die dazu beigetragen haben.

Damit wird die "Akte" geschlossen, bleibt aber zur weiteren Ansicht offen. Wer sich erinnern oder die Augen reiben will, oft auch schmunzeln möchte, schaut auf , was so alles zusammengekommen und erhalten ist – 30 Jahre nach der Wende aus 40 Jahren DDR.