René Wernitz

Rathenow (MOZ) Der Rathenower Optikpark steckt in den Vorbereitungen auf die Saison 2020. Gebucht ist bereits eine "Schottische Musikparade". Dudelsackspieler, Trommler, Musiker, Sänger und Tänzer, allesamt direkt aus dem schottischen Edinburgh, gastieren am 22. August im Mühlenhof. Laut Optikpark-Ankündigung würden die Künstler zum Besten gehören, was Schottland zu bieten hat. Die meisten seien beim jährlichen Edinburgh Tattoo (zu Deutsch: Zapfenstreich) mit von der Partie. Es handelt sich um das größte Musikfestival Schottlands. Mehr Infos zum Gastspiel in Rathenow gibt es unter 03385/49850.