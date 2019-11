Friederike Kersten

Glienicke 100 000 Euro waren zu vergeben: Am Sonnabend hatten die Einwohner der Gemeinde Glienicke die Möglichkeit, über den Einsatzort des Geldes aus dem Bürgerhaushalt 2020 abzustimmen. 32 von 97 eingereichten Vorschlägen konnten ausgewählt werden. Dazu erhielt jeder Glienicker, der abstimmte, fünf Stimmchips. Bereits um 10 Uhr zu Beginn der Abstimmung fanden sich etliche Bürger in der Dreifeldhalle ein, Auch Kinder machten mit, abgestimmt werden durfte ab zwölf Jahren. 781 Bürger machten mit, etwa fünf Prozent weniger als vor einem Jahr, sagte Gemeindesprecher Arne Färber. Das sei im Vergleich zu Hennigsdorf und Oranienburg aber ein sehr hoher Wert, etwa sechs Prozent der Bevölkerung. Allerdings soll nach einem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses das Budget für den Bürgerhaushalt 2021 um 25 Prozent gekürzt werden. Dann wären nur noch 75 000 Euro im Topf, so Färber. Die Gemeindevertreter entscheiden darüber am 17. Dezember.

Kostenlose Laubsäcke

Folgende Vorschläge werden 2020 finanziert: 1. Kostenlose Laubsäcke für alle (Kosten: 15 000 Euro) 349 Stimmen, 2. Herzenswünsche erfüllen: "Clown und Tierbesuchsdienst im Angerhof (3 240 Euro) 322 Stimmen. 3. Gebühren für ein Benefizkonzert im NGG für Kinderhospiz (3 000 Euro), 269 Stimmen. 4. Bürgersinn e.V. - Nachbarschaftstreff, Erstausstattung (15 000 Euro), 255 Stimmen. 5. Neues Baumhaus auf dem Pausenhof der Grundschule (15 000 Euro), 241 Stimmen. 6. Nistkästen für Vögel und Fledermäuse (2 500 Euro), 236 Stimmen. 7. Bienen- und Schmetterlingsfreude an den Straßenrändern (800 Euro), 223 Stimmen. 8. Trimm-Dich-Pfad (15 000 Euro), 221 Stimmen. 9. Zuschuss für die evangelische Kirche zur Sanierung der Friedhofsmauer (15 000 Euro), 202 Stimmen. 10. Fahrradständer an Bushaltestellen (12 000 Euro), 153 Stimmen. 11. Multimediasystem für Kita Sonnenschein (1 300 Euro), 141 Stimmen. 11. Bücher für die Bibliothek (1 600 Euro), 73 Stimmen. 13. Leuchtende Schläger für Drums Alive (159,20 Euro) 62 Stimmen.