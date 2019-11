Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Polizei hat am Wochenende mit großem personellen und technischen Aufwand nach einem jungen Mann gesucht, der seit Freitag vermisst wird. Wie die Polizeidirektion Ost am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, hatte der junge Mann am Freitagvormittag seine Eisenhüttenstädter Wohnung verlassen – ohne Jacke und andere persönliche Dinge – und wurde dann später am Tag als vermisst gemeldet. Gegen 18 Uhr begann die Polizei mit der groß angelegten Suche. Dabei wurde auch eine Rettungshundestaffel eingesetzt.

Während der Suche trafen mehrfach Hinweise ein von Zeugen, die angaben, den jungen Mann gesehen zu haben. Zweimal setzte die Polizei am Abend und in der Nacht zu Sonnabend nach solchen Hinweisen einen mit einer Wärmebildkamera ausgerüsteten Hubschrauber ein. Mehrere Stunden lang kreiste der Hubschrauber über dem Stadtgebiet. Es habe immer wieder mal neue Anhaltspunkte zum möglichen Aufenthaltsort des vermissten Mannes gegeben, erklärte ein Sprecher der Polizeidirektion.

Der junge Mann wird nicht zum ersten Mal vermisst. Die intensive Suche wurde bis Sonnabendvormittag fortgesetzt. Zuletzt konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf den Bereich der Freilichtbühne in den Diehloer Bergen. Bis Sonntag wurde der junge Mann nicht gefunden. Er ist etwa 1,80 Meter groß, etwa 95 Kilogramm schwer und trug zuletzt eine blaue Jeans und einen blau-weißen Pullover.