Ortsmarke Als am Freitag um 14 Uhr ein 13-Jähriger nach Hause kam, stellte er fest, dass die Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus in der Otte-Grotewohl-Straße in Neuruppin offenstand. Er glaubte, seine Mutter sei daheim, doch stattdessen kam ihm ein Unbekannter mit einem Brecheisen entgegen, der kommentarlos an ihm vorbeiging und die Wohnung verließ. Nach ersten Angaben kann nicht gesagt werden was entwendet wurde. Der Einbrecher soll circa 45 bis 50 Jahre alt und etwa 180 cm groß sein. Er trug graue Haare und war mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Jacke bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise unter 03391 3540.