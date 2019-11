Sandra Euent

Berlin-Spandau (BRAWO) "Männer, die auf Handys starren" heißt das aktuelle Programm vom Annette Kruhl, mit dem sie am 22. November um 20 Uhr im Kulturhaus Spandau, Mauerstraße 6, auftreten wird.

Leugnen ist zwecklos: Ohne Handy geht´s nicht. Auch Annette Kruhl läuft Gefahr, dem App-Wahn zu verfallen. Abgesehen davon: Klingelton, Handy-Modell und Telefonier-Verhalten sind mittlerweile verlässliche Indizien dafür, mit wem man es zu tun hat. Das hilft auch bei der Partnerwahl. Denn wer heutzutage in Bars geht, um zu flirten, macht sich lächerlich. Hier könnte die schönste Frau der Welt am Tresen stehen, sie träfe nur eins an: Männer, die auf Handys starren.

Scharfzüngige Texte, mitreißende Songs und Kruhls entwaffnende Selbstironie erwarten die Besucher. Tickets: 030/3334022 oder www.kulturhaus-spandau.de.