Stefan Zwahr

Oranienburg (Moz) Zwischenzeitlich sah es nach einem Debakel für den Oranienburger HC aus. 37 Minuten waren gespielt, als der Gastgeber im Drittligaspiel gegen den 1. VfL Potsdam mit 15:24 in Rückstand geriet. dass es dann sogar noch einmal richtig spannend werden können, hatte mehrere Gründe. So zeigten die personell arg gebeutelten Oranienburger Moral. Zudem gelang den Gästen nicht mehr alles. "Nach hinten raus haben wir ein wackliges Händchen bekommen", bemerkte Gästetrainer Daniel Deutsch. "Oranienburg hat sich Stück für Stück zurückgekämpft. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir noch fünf, sechs Minuten länger gespielt hätten."

Letztlich setzte es für den OHC aber die vierte Derbypleite in Folge und die achte Niederlage im zwölften Saisonspiel. Als Zwölfter der 16-er-Staffel liegen die Kreisstädter nach Pluspunkten gleichauf mit dem Vorletzten. "Die Lage ist dramatisch", betont Pahl. "Wir befinden uns massiv im Abstiegskampf und damit in einer Tabellensituation, die wir seit langer Zeit nicht kennen und einige Spieler überhaupt nicht." Vor dem Partie gegen Potsdam hatte Pahl in Vorschau auf die Duelle mit Potsdam, dem HSV Hannover, Schlusslicht Burgwedel und Magdeburg II von vorentscheidenden Wochen gesprochen. "Das erste von diesen vier elementaren Spielen haben wir verloren."

Und nun? "Wir sind in einer Situation, wo etwas passieren muss. Jetzt muss ein Impuls kommen." In diesem Zusammenhang stellt der Trainer des besten Handballteams der Region auch seine eigene Zukunft infrage. Pahl, der in Doppelfunktion auch die Position des Sportlichen Leiters ausübt, sagt: "Wenn ich mir die Mütze als Sportlicher Leiter aufsetze, muss ich auch mit mir selbst als Trainer sprechen. Es kann sich jeder sicher sein, dass wir seit Wochen mit dem Vorstand in Gesprächen sind. Wir machen uns massiv Gedanken, was wir verändern können." Klar sei, dass es so nicht weitergehen kann. "Das muss jedem bewusst sein. Wir müssen eine Situation kreieren, die der Mannschaft hilft, Sicherheit zu bekommen."

Im weiteren Saisonverlaufe gehe es ausschließlich um das sportliche Überlegen in der 3. Liga. "Da kann es nie um Einzelpersonen gehen, sondern um die Mannschaft und den Verein. Das muss an erster Stelle stehen. Wir werden uns zusammensetzen, um zu entscheiden, was erforderlich ist, um einen Impuls zu geben."