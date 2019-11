Eckhard Handke

Neuruppin Großen Zulauf hatte am Samstag der erste Winterspielplatz der Saison in der Turnhalle des Fontane-Schulzentrums an der Artur-Becker Straße. Die Akteure des Projekts vom Verein Esta Ruppin hatten dort zahlreiche Sport- und Spielgeräte aufgebaut, so dass die Kinder von drei bis 14 Jahren beim Spielen und Toben ihren natürlichen Bewegungsdrang voll ausleben konnten. Der Winterspielplatz öffnet jetzt alle zwei Wochen sonnabends von 15 bis 17 Uhr. Der nächste Termin ist am 30. November. Auch für Getränke, Obst, Kaffee und Kuchen war gesorgt.