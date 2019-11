Jens Sell

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Mit lautstarker Anteilnahme der Eltern der Akteure aller Altersgruppen ist am Wochenende das erste Kinder- und Jugendtanzfestival in der Sporthalle Tieckstraße in Fredersdorf über die Bühne gegangen. Besonders lautstark, weil immer ein Publikumspokal vergeben wurde. Dafür hielt Moderator Sami Alkomi einen Sensor zum Publikum, um die Lautstärke des Beifalls zu messen. Doch klatschen hörte man niemanden, sondern ohrenbetäubendes Kreischen.

600 Tänzer an beiden Tagen

Mehr als 600 kleine und große, noch ungeübte und schon fast professionelle Tänzer probierten sich auf der Bühne aus. Stolze Eltern jubelten ihnen zu und dokumentierten jede Bewegung mit dem Handy. Für die Jury war es nicht immer ganz leicht, eine gerechte Bewertung zu treffen. Manja Kaudasch und Silke Steinhöfel-Punzel sind beide als Tänzerinnen groß geworden und haben Tanzgruppen geleitet bzw. leiten sie noch heute. Erster Polizeihauptkommissar Jürgen Schirrmeister, der als Ressortchef für Prävention in der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland ein starkes Interesse daran hat, dass die Jugend einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung nachgeht, betreibt selbst seit mehreren Jahren Turniertanz im Verein. "Dazu hat mich die Tätigkeit in der Jury angeregt", bekennt er. Und es helfe ihm, die Grund-Tanzschritte von Samba und Jive zu kennen, um einschätzen zu können, wie strukturiert und gekonnt die Choreografien auf der Bühne entworfen sind. Man müsse bei der Bewertung aber freilich differenzieren, ob eine Tanzgruppe wie die der Kita Wiesenkrümel oder der Kita Krümelbude zum allerersten Mal auf einer Bühne tanze oder wie die vom Marzahner Tanzstudio Fantasy semiprofessionell trainiert und sich auf die Deutschen Meisterschaften vorbereitet. So kam es halt, dass im zweiten Wertungsdurchgang zwei erste Preise vergeben wurden, an die Tanzkrümel und das Tanzstudio Fantasy.

Der Förderkreis für künstlerische Jugendarbeit hat das Tanzfestival zum ersten Mal in Fredersdorf veranstaltet. Die moderne Sporthalle in der Tieckstraße konnten Heike-Doreen Klein und ihre Mitstreiter mietfrei nutzen. Sonst aber müssen sie ohne kommunale Förderungen auskommen. Es war das vierte derartige Festival in Märkisch-Oderland in diesem Jahr. "Wir sind ganz begeistert, wie viele Meldungen für Teilnehmer wir in Fredersdorf haben und wie großartig die Zuschauerkulisse ist", schwärmt die Cheforganisatorin.

Schirmherr ist entschuldigt

Immerhin sind neben den Lokalmatadoren auch Gruppen aus Berlin, Schöneiche, Erkner, Rehfelde, Ahrensfelde, Eberswalde, Altlandsberg und Eggersdorf am Start. Zwar hat sich der Schirmherr, der Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz, Stefan Ludwig, aus dem verständlichen Grund des Regierungswechsels entschuldigt, doch wünschten sich die Organisatoren ein bisschen mehr Präsenz und Rückenwind vom Landkreis.

Der Stimmung in der Halle und dem Eifer der Teilnehmer tut dies keinen Abbruch. Am Sonntag ging der Trubel noch einmal von 10 bis 16 Uhr, dann begann das große Aufräumen. Seit 19 Jahren veranstaltet der Förderkreis diese Kinder- und Jugendfestivals, durchschnittlich neun im Jahr. Vorsitzende Heike-Doreen Klein ist stolz darauf, dass dies stets ohne unliebsame Zwischenfälle, dafür mit viel Spaß bei Kindern und Eltern über die Bühne ging.