Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Gar nicht so fies wie in vielen seiner Fernsehrollen: Der Schauspieler Thomas Thieme hat am Samstagabend in der Reihe "Theater im Schloss" im vollbesetzten Groteskensaal des Oranienburger Schlosses aus Fontanes "Der Stechlin" vorgelesen. Dabei freute sich das Publikum über die sonore Stimme des Darstellers. Anlässlich des 200. Geburtstags Fontanes ist dem Autor die Reihe mit szenischen Lesungen in diesem Jahr gewidmet. Am 7. Dezember ab 18 Uhr liest Petra Schmidt-Schaller Weihnachtliches aus Fontanes "Meine Kinderjahre".