Elke Lang

Erkner (MOZ) Gefällig ist das nicht, was der Maler und Grafiker Heinrich Ehmsen (1886 – 1964) auf feines deutsches Japanpapier gedruckt und in 90 Mappen aus edlem Pergament gelegt hat. Es handelt sich um einen Zyklus von 33 Radierungen zu Gerhart Hauptmanns Roman "Der Narr in Christo". So turbulent, skurril, absonderlich und bis zum Exzess gesteigert wie die tragische Handlung im Milieu der Ärmsten Schlesiens um den Wanderprediger Emanuel Quint sind auch die bildlichen Darstellungen. "Sie gehören zum Ausdrucksstärksten, was in seiner Zeit in der Grafik entstanden ist." So zitierte Museumsdirektor Stefan Rohlfs am Sonnabend zur Ausstellungseröffnung im Gerhart-Hauptmann-Museum den Grünheider Kunsthistoriker Lothar Lang (1928 – 2013), der die Buchausgabe mit Ehmsens Radierungen 1973 im Aufbau-Verlag herausgegeben hatte. Entstanden waren die Arbeiten aus Studien in einem Irrenhaus. "Mit ihnen hat Ehmsen die Handlung in die soziale Gegenwart geholt", so Stefan Rohlfs. Elke Conrad aus Gosen zeigte sich beeindruckt. Sie fotografierte einige Blätter ab. "Seine Darstellungen sind künstlerisch überhöht, trotzdem realistisch." el