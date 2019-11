Wolfgang Gumprich

Ort Wer sagt denn, dass mit dem Renteneintritt "alles vorbei" sein soll oder muss? Dass sich Mann und Frau dann in Grau und Schwarz kleiden, sich um die Enkel kümmern, ansonsten aber auf das Ende warten. Einmal im Monat beweist das AWO-Seniorenheim in Zehdenick genau das Gegenteil, nämlich – um es mit Udo Jürgens zu sagen – dass mit 66 Jahren das Leben erst anfängt, dass das dritte Alter sozusagen "Null Bock auf Tod" hat.

Schon seit Jahren findet einmal im Monat im Heim ein Seniorenschwoof statt, wie auch an diesem Sonnabend. Dieses Mal gab es "Live-Musik" mit der Familie Soost, die mit ihrer Mischung aus "ganz alt" und "alt" den Geschmack traf und die Paare auf die Tanzfläche in der Empfangshalle unter den Erntekranz lockte. Der Seniorenschwoof ist nicht nur den Bewohnern des Heims vorbehalten, sondern offen für alle, die Lust und Laune haben und sich rhythmisch bewegen wollen. So kommen Karin und Gerd Loots regelmäßig zum Tanzen aus Badingen. Besonders gefällt es der 77-Jährigen, wenn die Musik von Hand gemacht wird. "Ich mag das nicht so, wenn ein DJ nur Schallplatten oder CDs auflegt. Ich möchte auch sehen, wie die Musik gemacht wird".

Heimleiterin Aleen Eichstädt freut sich über die konstant gute Beteiligung an diesem Angebot und bestätigt, dass die Besucher lieber zu handgemachter als zu Musik aus der Konserve tanzen möchten.

Zudem wurde zu Karnevalsschlagern gesungen, getanzt und geschunkelt.