Wolfgang Gumprich

Ort Glambeck. Jede Kultur hat ihren "Martin": Den römischen Soldaten, der laut einer Erzählung seinen Mantel mit dem Schwert teilt, damit ein anderer Mensch nicht friert. Martin ist christlich, humanistisch, sozialistisch, was auch immer. Er ist ein Mensch, dem der andere nicht egal ist, der von dem, was er hat, abgibt, ohne darüber nachzudenken, also ganz spontan, ohne Hintergedanken.

Menschliches Ideal

Dieses menschliche Ideal versuchte Pfarrerin Christine Gebert am Sonnabend in der Glambecker Kirche, ihren Besuchern zu vermitteln. Die junge Geistliche las im Gottesdienst die Geschichte des heiligen Mannes vor. Nach dem Gottesdienst trafen sich die Glambecker vor der Kirche zum Martinsumzug, an dem in diesem Jahr leider nur wenige Erwachsene mit ihren Kindern teilnahmen. Reinhold Draheim führte mit dem Akkordeon den Umzug an, das Grüppchen marschierte mit Laternen und Fackeln bis zum oberen Kreisverkehr und zurück auf den Kirchhof. Dort loderte schon das Martinsfeuer, die Jungen und Mädchen hielten das Stockbrot ins Feuer. Neben den Brandenburger Spezialitäten vom Grill gab es rheinische Wecken.