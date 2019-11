Elke Kögler

Löwenberg (MOZ) Nach einem Unfall am Sonntagabend gegen 18 Uhr haben sich am Abzweig Grüneberg der Bundesstraße 96 in Löwenberg längere Staus gebildet.

Ein Fahrer ist laut Polizei mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Verletzt wurde niemand. Die Straße musste eine halbe Stunde lang gesperrtwerden. Sachschaden: 15 000 Euro.