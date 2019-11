Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Es war der emotionale Höhepunkt eines rundum gelungenen Abends. Nachdem Marc Wentzke von der Kampfgemeinschaft Frankfurt/Eisenhüttenstadt seinen Gegner Deward Stier vom SV Luftfahrt Berlin nach vier Minuten wegen technischer Überlegenheit mit 16:0 bezwungen und seinen obligatorischen Sieger-Salto zum Besten gegeben hatte, verharrte er noch auf der Ringermatte. Der 31-Jährige zog seine Stiefel aus und stellte sie in die Mitte der Matte – mit dieser symbolischen Geste beendete er seine aktive Karriere. Der Applaus des wieder zahlreich erschienenen Zuschauer und seiner Mannschafts- und Trainerkollegen war laut und anhaltend.

"Ich habe seit letzter Woche über diesen Schritt nachgedacht und dann für mich selbst entschieden. Ich habe zurzeit mehrere Baustellen, da bleibt einfach keine Zeit mehr zum Trainieren", berichtete Wentzke, der die Sportschülerinnen der 7. und 8. Klasse trainiert und im vergangenen Jahr bereits seine internationale Karriere beendet hatte. "Nach 23 Jahren Ringen ist das natürlich ein komisches Gefühl, aber als Lehrertrainer und Trainer der KG geht so viel Zeit drauf, dass es so das Beste ist."

Sein Team wusste von dem Schritt im Vorfeld nichts. "Er hat es vielleicht einmal angedeutet, aber wir wurden auch alle überrascht. Irgendwann kommt einfach der Zeitpunkt, an dem man solch eine Entscheidung treffen muss", sagte Trainerkollege Ingolf Schöllner und blickte zugleich voraus: "Aber Marc ist ja nicht weg, sondern bleibt dem Ringkampf mit seinem Wissen und Können als Trainer erhalten."

Rücktritt als echte Befreiung

Nachdem Wentzke vor zwei Wochen daheim gegen Germania Potsdam seinen Kampf verloren hatte, ließ er nun seinem Berliner Widerpart keine Chance. Das Kraftpaket zeigte noch einmal, was in ihm steckt und führte bereits nach 33 Sekunden mit 8:0 – und das im ungewohnte Freistil (75 kg). "Anders als zuletzt bin ich dieses Mal mit einem freien Kopf rausgegangen – weil ich wusste, dass es mein letzter Kampf ist. Für mich ist dieser Schritt eine echte Befreiung."

Auch insgesamt zeigte er sich zufrieden mit dem Kampfabend und der bisherigen Serie. "Wir ringen eine geile Saison, mit Platz 3 hätte vorher niemand gerechnet. Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft und auch auf das Team drumherum. Alle betreiben einen Riesenaufwand, das sieht man gar nicht immer – zum Beispiel Maria Mausolf als Chefin des Caterings. Wahnsinn, was wir hier in den letzten vier Jahren geschafft haben. Da ist es nicht leicht, Tschüss zu sagen", erklärte Marc Wentzke, der es in diesem Jahr beruflich nicht mehr schafft, bei einem Kampf dabei zu sein. Ob er in der nächsten Saison weiter dem Trainerteam der KG angehört, lässt er noch offen.

Dass seine Mannschaft zu den Teams der Stunde in der Regionalliga Mitteldeutschland zählt, zeigte sie zuvor in den neun Duellen, von denen sie nur drei abgeben musste. "Das war heute ein relativ klares Ding, auch wenn man sich nie sicher sein sollte. Die Stimmung im Team ist gut, es passt zurzeit einfach", erklärte Schöllner. Besonders Schwergewichtler Daniel Geist (16:1 gegen Daniel Geist/130 kg, FS) und Erik Weiß (15:0 gegen Tim Knobloch/75 kg, GR) ließen ihren Gegnern keine Chance. Rene Zimmermann (98 kg, GR) bezwang Til Hübner in einem offenen Duell mit 9:6 und sank nach sechs kräftezehrenden Minuten völlig entkräftet zu Boden. "Er ist angeschlagen, hat Probleme mit der Bandscheibe und außerdem eine angebrochene Rippe. Umso höher ist sein Einsatz zu bewerten", lobt der Trainer den Halbschwergewichtler.

Ein Extra-Lob verteilte Schöllner auch an Raffael Albrecht (57 kg, GR), der Magomed Murtazaliev klar beherrschte und mit 9:4 von der Matte schickte. "Raffael ist ein ganz junger Mann und hat das sehr souverän gelöst. Auch Roy Lehmann hat sich wieder toll in den Dienst der Mannschaft gestellt." Lehmann (66 kg, GR) hatte drei Stunden zuvor noch über 90 Minuten als Kapitän der Kreisoberliga-Fußballer des FC Union auf dem Platz gestanden und gegen Liga-Favorit Neuenhagen einen 1:1-Achtungserfolg geschafft.

"Ich stehe das erste Mal in dieser Saison auf der Matte und habe seit Ewigkeiten nur einmal wieder trainiert. Die Doppelbelastung mit zwei Sportarten hatte ich früher fast jedes zweite Wochenende. Die Beine taten etwas weh, aber das ging. Schlimmer waren die Arme, die waren nach 20 Sekunden wie tot", erzählte der 23-Jährige, der Ferenc Kecskemeti nach 2:39 Minuten mit 0:7 unterlag. "Mein Ziel war es, die Pause zu erreichen und das habe ich ja fast geschafft", sagte Lehmann, ehe er mit der Mannschaft und ihren Familien, Freunden und Fans das vorgezogene Saison-Abschlussfest feierte.

Die weiteren Duelle: Noorollah Ahmadi (61 kg, FS, kampflos), Amir Ashgari – Tobias Bock 1:6 (71 kg, FS), Damian Hartmann – Simon Papsdorf 5:1 (80 kg, GR), Andrzej Grzelak – Adam Sobieraj 1:3 (86 kg, FS)