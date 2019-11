Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Mit der Leistung, vor allem auch der Bereitschaft von heute braucht uns vor den nächsten vier wichtigen Spielen nicht bange zu sein." Coach Denny Reinicke versuchte, nach dem Abpfiff seine Damen aufzubauen, die am Sonnabend tatsächlich – trotz der letztlich hoch ausfallenden Sieben-Tore-Differenz – kurz vor einer großen sportlichen Überraschung gestanden hatten.

Pfeffersport Berlin kam mit der Empfehlung von sieben Siegen und einem Remis als ungeschlagener Spitzenreiter in die Mehrzweckhalle. Vor allem der groß gewachsene Rückraum machte schnell Eindruck. Doch da stand den Hauptstädterinnen diesmal eine Mannschaft gegenüber, die im Vergleich zu jüngsten Heimauftritten kaum wiederzuerkennen war. Da waren lange Zeit die 13 Ränge Unterschied in der Tabelle nicht auszumachen.

Blackout des Kampfgerichts

1:0 und sechs Minuten später 5:3 (8.) führten die Uckermärkerinnen in der Startphase. Zweierlei fiel auf: Insbesondere der wesentlich größere Mut zu Abschlussaktionen im Angriff, andererseits auch die größere Aufmerksamkeit in der Abwehrarbeit, welche die Hauptstädterinnen mehrfach zu unmotivierten Würfen zwang.

Bis zum 10:10 (Elisa Dahlke/21.) wurde das Resultat ausgeglichen gehalten. Eigentlich sogar bis zum 11:11 – doch in diesem Augenblick sorgte ein "Blackout" des erfahrenen, aber in dieser Situation ganz offenbar nicht aufmerksamen Kampfgerichts für Missmut beim Gastgeber und seinen Fans. Der Treffer von Franziska Wein zum Ausgleich wurde nicht an der Tafel (also wohl auch nicht im Spielprotokoll der Herren am Tisch) angezeigt. Stattdessen hieß es durch einen Siebenmeter 10:12 und – nach zwischenzeitlich sachlichem Gespräch zwischen beiden Coaches in einer völlig zerfahrenen Phase – sogar 10:13. Carolin Raatz und Wein brachten den Gastgeber auf 12:13 heran, ehe es beim 12:14 (eigentlich also 13:14) in die Kabinen ging.

Unbeeindruckt vom Desaster der Offiziellen und der ihnen beipflichtenden Schiedsrichter gelang nach Wiederanpfiff der Anschluss, ehe eine Phase folgte, in der Ballverluste und ziemlich vogelwildes Defensivverhalten des HCA einen 14:18-Zwischenstand bewirkten. War dies nun wieder der Zeitpunkt, wo die Uckermärkerinnen "einknicken" und nicht mehr an ihre Chance gegen den haushohen Favoriten glauben?

Mitnichten. Drei Treffer in Folge gelangen, Dahlke traf noch den Pfosten, aber dann gab es eine Zeitstrafe. Plötzlich waren es fünf Treffer Differenz (17:22), also ein wohl unaufholbarer Rückstand. Aber noch einmal kam das zum Tragen, was Reinicke mit seiner Ansage nach der Partie meinte: Die Bereitschaft stimmte!

Beim 25:26 noch mal dran

Tatsächlich wurde aus dem 17:22 ein 22:24. Ein leichtsinnig verlorener Ball ließ die Pfeffersportlerinnen treffen. Doch selbst das 22:26 schockte noch nicht. Wein, Dahlke, Karolin Köder – 25:26 (53.). Unglaublich! Eileen Reinicke vergab einen freien Konter. 25:27. Der Knackpunkt. Außer Sina Hahnes 26:29 gab es nichts Zählbares mehr für den HCA, der nun nacheinander auf jene vier Teams trifft, die ebenfalls zweistellige Tabellenplätze belegen.

Angermünde: Uta Jähnke, Marta Zajaczkowska – Carolin Raatz, Jessica Kletschkowski, Franziska Wein, Karolin Köder, Petra-Sina Hahne, Eileen Reinicke, Elisa Dahlke, Nathalie Suckow, Lea Nedlin