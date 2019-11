Bernd Woite

Angermünde Die ESV-Tischtennisherren bleiben Tabellenführer der 1. Landesklasse, Staffel 1. Bei Motor Hennigsdorf II haben sie am Sonntag mit 8:6 gewonnen. Zuvor war ein Heim-8:1 gegen Landesliga-Absteiger TSV Lindenberg gelungen.

Ein Schlüssel für den klaren Erfolg waren dabei diesmal die Auftaktdoppel. Mussten die Angermünder zuletzt beim mühsamen Erfolg gegen den Tabellenzweiten TTV Finow V beide Partien noch verloren geben und konnten auch beim Sieg in Fürstenberg/Havel nur einen Teilerfolg einfahren, so gingen diesmal beide ESV-Duos siegreich vom Tisch. Bela Balint/Bernd Woite wurden ihrer Favoritenrolle gegen das schwächere TSV-Doppel (An-­dreas Klinger/Tim Breitreiter) nach Anlaufschwierigkeiten gerecht. Nach klar verlorenem ersten Satz spielten die Uckermärker offensiver und konnten durch sicheres Spiel überzeugen (3:1).

Nicht "eingeplant" war dagegen der Erfolg von Tony Stolzenburg/Christin Reiß gegen Norbert Schlauch-Behrendt/Werner Krull – insbesondere den starken Spitzenspieler Schlauch-Beh-­rendt mit seinem "Antibelag" kontrollierten die beiden Angermünder gut und fanden mit couragiertem Angriffsspiel das optimale Rezept. Auch hier stand am Ende ein verdientes 3:1 zu Buche.

Drei Siege in erster Einzelrunde

In der ersten Einzelrunde mühte sich Balint zunächst zu einem knappen 3:2 gegen den deutlich schwächer eingeschätzten Klinger. Insbesondere das klar offensiv ausgerichtete Spiel des Lindenberges passte dem ungarischen Spitzenspieler überhaupt nicht. So musste er ordentlich arbeiten, ehe am Ende der Entscheidungssatz knapp mit 11:7 gewonnen wurde. Woite fand gegen Schlauch-Behrendt zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Erst bei einem 0:2-Satzrückstand und einem 3:7 im dritten Abschnitt setzte er auch ein klares Angriffsspiel und entschied den dritten Satz mit 11:9 für sich. Im vierten Durchgang versäumte er es, klare Chancen zu nutzen (11:13).

Reiß mit druckvollen Topspins

Stolzenburg hatte gegen Breitreiter alles im Griff (3:0). Reiß brauchte Anlaufzeit gegen die unangenehme Noppe von Krull und setzte sich nach ausgeglichenem Beginn erst im dritten und vierten Satz ab. Auch hier zeigte sich, dass gegen die platzierten und druckvollen Topspins der früheren Landesmeisterin nur wenige Spieler in der Liga mithalten können. Mit einer 5:1-Führung ging es in die zweite Einzelrunde.

Woite stellte mit einem überzeugenden und letztlich sicheren 3:1 gegen Klinger die Zeichen auf Sieg. Balint konnte gegen Schlauch-Behrendt am Anfang nicht überzeugen und lag bereits mit 0:2 Sätzen zurück. Dann fing er sich und kam durch sicheres Spiel zu vielen Punkten. Nach zwei knapp gewonnenen Sätzen gegen einen zunehmend mit sich hadernden Kontrahenten war Balint der fünfte Satz nicht mehr zu nehmen. Den Siegpunkt verbuchte Stolzenburg mit einem 3:1 gegen Krull, der sich wacker wehrte, dem Angriff des Angermünders aber letztlich zu wenig eigene offensive Aktionen entgegensetzen konnte.