Ulrich Gelmroth

Lübben Für Preussen Eberswalde ist der Landespokal Geschichte. Die Barnimer unterlagen mit 1:4 Toren beim heimstarken Tabellen-Fünften. In der zweiten Halbzeit waren die Eberswalder nahe am Ausgleich. Die Gastgeber konterten jedoch in der Schlussphase die Gäste eiskalt aus, zogen verdient in das lukrative Halbfinale ein.

Preussens Trainer Frank Schwager hatte schon vor dem Pokalspiel Sorgenfalten, waren doch mehrere Spieler angeschlagen und der Einsatz von Ceif Ben-Abdallah fraglich. Der beste Torjäger der Eberswalder stand dann auch erst einmal nicht in der Startelf. Gastgeber Grün-Weiß Lübben, von Trainer Vragel da Silva voll auf Power-Modus von Anpfiff an eingestellt, legte dann auch wie die Feuerwehr los.

Schon in der 4. Minute stand es 1:0 für die Gastgeber. Aus Nahdistanz nutzte Peer Gülzow einen Nachschuss zum Torerfolg. Eberswalde zeigte sich nicht geschockt, schaltete sofort auf Angriff. Über Jean-Piere Dellerue kam der Ball zu Kim Schwager, der Stürmer zog beherzt ab. Den fast sicheren Ausgleich verhinderte jedoch Lübbens Innenverteidigung kurz vor der Torlinie.

Eberswalde schien jetzt ins Spiel zu finden, einzig ein Treffer fiel nicht. Möglichkeiten dazu gab es. Bis ein Missverständnis bei einem Querpass im Mittelfeld plötzlich die Grün-Weißen unverhofft in Ballbesitz brachte. Eduard Gutar ließ sich die Einladung zum schnellen Gegenzug nicht entgehen und hämmerte das Leder zum 2:0 (27.) in die Maschen. Ein total unnötiger Gegentreffer.

Die Gastgeber bauten fortan auf ihr schnelles Konterspiel, stießen nun gefährlich in die sich bietenden Räume der vehement anrennenden Gäste vor.

Es keimt wieder Hoffnung auf

Nach dem Seitenwechsel, jetzt mit Stürmer Ben-Abdallah, ein ähnliches Bild. Preussen drängte auf den Anschluss und Lübben auf die Vorentscheidung. Als Kohei Suzuki per Kopfball das 2:1 (72.) gelang, keimte bei den Eberswaldern Hoffnung auf. Man ging jetzt mutiger in die Zweikämpfe, drängte in die gegnerische Hälfte und wurde eiskalt ausgekontert. Besonders Torjäger Pereira Rodrigues war extrem gefährlich, zwang die Gästeabwehr zum riskanten Einschreiten. Eine dieser Rettungstaten gegen den agilen Stürmer führte zum Elfmeter-Pfiff. Trehkopf, mit seiner langjährigen Bundesliga-Erfahrung, unter anderem bei Energie Cottbus und Erzgebirge Aue, verwandelte souverän zum 3:1 (79.). Die Entscheidung im Spiel. Pereira Rodrigues krönte seinen starken Auftritt mit dem 4:1-Endstand (86.).

Der Jubel bei den Grün-Weißen und den über 250 Zuschauern war gewaltig. Auf die Frage nach dem Halbfinal-Gegner bekannte Trainer da Silva verschmilzt: "Egal wer, Cottbus ist ja raus. Luckenwalde wäre schon super für uns, für die vielen Fans".

Den Eberswaldern war die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. "Wir sind viel zu spät ins Spiel gekommen. Uns fehlte über weite Strecken des Spiels der Biss und auch das Quäntchen Glück im Abschluss", so Trainer Frank Schwager, der in Grün-Weiß den verdienten Sieger dieses Liga-Duells im Pokalviertelfinale sah.

Sonnabend wartet Altlüdersdorf

Am Sonnabend muss seine Elf im Westendstadion (14 Uhr) in der Brandenburgliga wieder ran, zu Gast ist der Tabellenzweite SV Altlüdersdorf, der Absteiger aus der Oberliga.

Eberswalde: Pawel Kosarzecki – Nick Lange, Christian Amuri, Thorben Schöffel, Kohei Suzuki – Philip Januschowski (52.Ceif Ben-Abdallah), Tobias Koepnick, Steven Zimmermann, Eric Krause – Jean-Piere Dellerue, Kim Schwager