Ricardo Steinicke

Düsseldorf Der SSV Lok Bernau hat in der 2. Basketball Bundesliga ProB zwei wichtige Auswärtspunkte eingefahren. Die Brandenburger holten bei den Giants Düsseldorf am Samstag einen hart umkämpften 84:77-Sieg.

Düsseldorf zog zunächst auf 14:8 davon (5. Minute). Mit fünf Zählern in Folge fand Malte Delow die passende Antwort für Lok. Zur ersten Viertelpause verwandelte Evans Rapieque zwei Freiwürfe und stellte den 22:22-Ausgleich her. Delow eröffnete das zweite Viertel mit einem Dreier. Das Spiel blieb ausgeglichen. Mit einem hauchdünnen 40:39-Vorsprung zur Halbzeit gingen die Bernauer in die Kabine.

Im umkämpften Spiel konnten sich die Barnimer Ende des dritten Viertels erstmals absetzen. Evans Rapieque per Dreier sowie Dan Oppland und Till Isemann trafen zur 65:57-Führung (30.).

Erinnerungen werden wach

Isemann läutete mit einem weiteren Treffer das Schlussviertel ein. Düsseldorf kämpfte sich aber wieder zurück und weckte die Erinnerung an das Spiel vor einer Woche, als Bernau die Partie am Ende aus der Hand gab. Bis auf 72:70 näherten sich die Giants (38. Minute). Das Team behielt dennoch kühlen Kopf, auch weil Dan Oppland an der Freiwurflinie keine Nerven zeigte. Acht Punkte von ihm in der entscheidenden Phase sicherten Lok Bernau den zweiten Auswärtssieg dieser Saison. Am Ende stand ein 84:77 bei den Giants Düsseldorf.

Lok klettert mit dem fünften Saisonsieg vom Samstag in der Tabelle auf den fünften Platz der ProB Nord und hält somit Anschluss an die Tabellenspitze. Am Sonnabend um 17 Uhr erwarten die Bernauer den aktuellen Tabellenführer BSW Sixers in der Erich-Wünsch-Halle.

Bernau: Alexander Blessig (16 Punkte), Dan Oppland (16), Lorenz Brenneke (10), Malte Delow (10), Evans Rapieque (8), Till Isemann (8), Abi Kameric (7), Konstantin Kovalev (6), Till Hornscheidt (3), Ben Lingk, Nolan Adekunle