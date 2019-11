Roland Hanke

Schöneiche (MOZ) Als "Arbeitssieg" bezeichnete René Kanow den Dreier seiner Mannschaft in der Begegnung mit dem Lokalrivalen. "Das Glück war diesmal wieder bei uns. Wir haben es uns in den vergangenen Wochen auch redlich verdient", sagt der Coach, der Germania Schöneiche zusammen mit Ronny Huppert trainiert.

Einziger Treffer nach 39 Minuten

Die Entscheidung fiel in der vom 15. Spieltag im Dezember vorgezogenen Partie in der 39. Minute, als Briesens Martin Zeume einen Schuss von Schöneiches Denis Teterea ins eigene Tor abfälschte. "Das war natürlich unglücklich für uns", sagt Briesens Trainer Marcel Niespodziany. "Die Jungs haben sich sehr gut verkauft und hätten einen Punkt verdient gehabt – zumal ein Tor von uns in den Anfangsminuten wegen einer angeblichen Abseitsstellung nicht gegeben wurde." Ein Freistoß der Gäste von links ging ins Netz, wobei der Schiedsrichterassistent aber eine Sicht-Behinderung von Germania-Keeper Andrew Graham vor dessen Tor durch einen Briesener gesehen hat.

Danach erarbeiteten sich die Gäste aus dem Odervorland etwas Oberwasser, ohne allerdings zwingende Chancen herauszuspielen. "Wir haben etwa eine halbe Stunde gebraucht, um besser ins Spiel zu kommen", erklärt Germania-Trainer Kanow.

Chancen auf beiden Seiten

Das setzten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit fort, auch weil die Briesener mehr aufmachten, um den Ausgleich zu schaffen. So ergaben sich einige Chancen auf beiden Seiten in einem weiter schnellen, umkämpften und intensiven Derby. Ein Freistoß von Schöneiches Lars Dingeldey (69.) aus etwa 23 Metern landete am Pfosten. Zwei Minuten später spielte Briesens Kevin Schübler per Hacke zu Dennis Lucke, dessen Schuss von Keeper Graham per Fußabwehr pariert wurde. Kurz danach hatte er Probleme bei einem Schuss von Jacob Naskrenski und der Versuch von Philipp Sellmann (80.) ging knapp am Tor vorbei. Germanias Resad Demann köpfte nach einem Freistoß den Ball in den Dreiangel, aber aus Abseitsposition. "Wichtig war, dass wir wieder zu null spielten und alle Spieler gut verteidigt haben", sagt Germania-Coach René Kanow.

Germania Schöneiche: Andrew Gilmour Graham – Felix Wiedenhöft, Martin Gruner, Resad Demann, Christopher Schmidt – Paul Mitscherlich, Lukas Resch – Denis Teterea, Lars Dingeldey – Kevin Kühnel (86. Christoph Engel), Wyllames Gomes Dos Santos

Blau-Weiß Briesen: Danylo Plaksii – Martin Zeume (89. Stefan Vrazilov), Philipp Sellmann, Emilio Schön, Danilo Ballhorn – Jacob Naskrenski, Björn Zickerow (21. Lukas Dorn), Philipp Noack, Dennis Lucke – Kevin Schübler, Marc Ewler

Schiedsrichter: Christian Jung (Berlin) – Zuschauer: 55