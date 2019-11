Udo Plate

Brandenburg (MOZ) Landesliga-Aufsteiger Concordia Buckow/Waldsieversdorf unterlag im Nachholspiel beim Traditionsverein Stahl Brandenburg vor etwas mehr als 100 Zuschauern knapp mit 1:2. Mit der zweiten Niederlage in Folge, zuletzt verlor die Elf von Übungsleiter Dennis Schulz das Verfolgerduell bei Fortuna Glienicke mit 1:4, rutschte der Neuling nun auf Rang sechs des Gesamtklassements. Der Rückstand auf den aktuellen Liga-Primus FC Schwedt beträgt bei einem weniger ausgetragenen Spiel derzeit fünf Zähler.

Den besseren Auftakt erwischten in der Domstadt indes die ambitionierten Gäste, die schwungvoll in die Begegnung starteten. Jonas Ehm sorgte im Anschluss an einem Freistoß für die Führung (22.). In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs der etwas überraschende Ausgleich, alsDanilo Lorencini Ferreira mit einem nicht unhaltbar erscheinenden Distanzschuss den 1:1-Pausenstand erzielte.

Im zweiten Durchgang konnte sich zunächst keine der beiden Mannschaften einen wirklichen Vorteil erarbeiten. Für die Entscheidung sorgten letztlich die Platzherren, für die Dennis Schimpf mit seinem zweiten Saisontor zum 2:1-Endstand traf.