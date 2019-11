Stefan Zwahr

Sachsenhausen Dämpfer für den 1. FC Frankfurt: Der Tabellenvierte musste sich beim TuS 1896 Sachsenhausen geschlagen geben. Verdientermaßen, wie TuS-Trainer Marc Flohr findet. "Wir haben es gut gemacht." Wie schon in der Vorwoche – als mit dem 2:3 gegen den RSV Eintracht eine Erfolgsserie von acht Spielen ohne Niederlage zu Ende gegangen war – spielte der Gastgeber aus einem kompakten System und überließ dem Gegner den Ball. Frankfurt wusste in dieser Rolle zu gefallen, kam aber zunächst zu keinen nennenswerten Torchancen.

Georgi vergibt Ausgleichschance

Der TuS schon. Nach einem flachen Zuspiel von der Außenbahn war es Andor Müller, der aus Nahdistanz knapp über das Tor schoss (7.). Die nächsten beiden Angriffe schlossen die Hausherren erfolgreich ab: Justin Pehl schob aus wenigen Metern freistehend zur Führung ein (11.). Dann traf Georg Machut aus halblinker Position (24.).

"Der TuS hat seine Chancen in der ersten Halbzeit eiskalt genutzt", bemerkte Gäste-Teammanager Matti Roeck, der die wegen Krankheit verhinderten Trainer Jan Mutschler und Björn Keller vertrat. Die Frankfurter hatten zwischen den beiden Gegentreffern die Riesenchance zum Ausgleich, doch Marcel Georgi lupfte den Ball gegen die Latte (14.). In der 43. Minute visierte John Lukas Sauer per flach geschossenem Freistoß das Eck an, doch TuS-Schlussmann Stefan Demuth parierte. Aufregung hatte es nach einer halben Stunde gegeben. Robin Grothe reklamierte nach einem Zweikampf, doch der Elfmeterpfiff blieb aus.

Im zweiten Abschnitt änderte sich am Spielverlauf nichts. 131 Zuschauer sahen optische Vorteile für die gefällig aufspielenden Gäste. "Die Qualität von Frankfurt ist richtig gut. Sie stehen da, wo sie hingehören – nämlich oben", lobte Flohr. Matti Roeck sah in der zweiten Hälfte ein Spiel auf ein Tor. In diesem gelang Georgi nach einer Einzelaktion der Anschlusstreffer – mehr allerdings nicht, so dass es für die Oderstädter bereits die vierte Niederlage im fünften Auswärtsspiel setzte.

1. FC Frankfurt: Jorias Thurm – Leon Herzberg, Erik Huwe, Hendrik Haack, Lars Wiedenhöft – Maik Frühauf, Paul Karaszewski (65. Steven Frühauf) – John Lukas Sauer (46. Sandro Henning), Robin Grothe – Niclas Weddemar (77. Tobias Fiebig), Marcel Georgi

Schiedsrichter: Tobias Starost (Uenze) – Zuschauer: 131