Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen ist am Sonntag in der Region der Volkstrauertag begangen worden. An vielen Orten legten Bürger Blumen und Kränze nieder und erinnerten so an die Opfer von Kriegen, Gewaltherrschaft und gewalttätigen Übergriffen in aller Welt. Eine zentrale Gedenkveranstaltung mit dem Landrat des Landkreises Oder-Spree, Rolf Lindemann, fand auf dem Friedhof im Eisenhüttenstädter Ortsteil Schönfließ statt. Weitere Gedenkstunden gab es in den Ämtern Brieskow-Finkenheerd, Neuzelle und Schlaubetal.