red

Eberswalde "Solidarität mit Rojava" – unter diesem Motto demonstrierten am Samstagnachmittag Eberswalder gegen die Politik Erdogans sowie den Einmarsch der Türken in Nordsyrien. Nach Polizeiangaben hatten sich um die 50 Bürger an dem Protest beteiligt. Er sei störungsfrei verlaufen. Die Demo führte vom Bahnhofsvorplatz durch die Stadt zum Kirchhang am Marktplatz. Aufgerufen zu der Versammlung hatten die Antifaschistische Initiative Eberswalde, das Kleine Eberswalder Kollektiv, Die Grüne Jugend Barnim sowie die Linksjugend Solid Barnim.