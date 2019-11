Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Im Sommer, zum Schuljahresbeginn 2020/21, will der Verein Waldorfpädagogik Barnim, in Finow seine Schule eröffnen. Die erste Waldorfschule im Barnim. Die Genehmigung vom brandenburgischen Bildungsministerium stehe zwar aus. Dennoch ist Lea Wortmann vom Schulkreis des Vereins, der die Gründung seit Monaten vorbereitet, zuversichtlich. Aktuell laufen Gespräche mit potenziellen Lehrern. "Die Bewerberlage ist gut." Geplant sei, pro Klasse zwei Pädagogen einzusetzen.

Aufgrund des bisherigen Interesses will der Verein gleich mit zwei Klassen starten: einer ersten und einer zweiten. Eine ideale Gelegenheit, Waldorfpädagogik, den Träger sowie die künftige Schule kennenzulernen, sei der Adventsbasar am 23. November, lädt Wortmann Eltern und Schützlinge ein. Neben der Waldorfpädagogik lege das Team vor allem den Schwerpunkt auf die Themen Nachhaltigkeit und Naturverbundenheit. Deshalb seien regelmäßige Waldtage sowie ein Schulgarten mit Bienenstand vorgesehen, so die Vereinsvertreterin. Es werde ein einkommensgestaffeltes Schulgeld erhoben. Die erforderlichen baulichen Anpassungen sollen im Frühjahr erfolgen. Der Verein hatte 2016 an der Biesenthaler Straße einen Waldorfkindergarten eröffnet. Im "Morgenglanz" werden aktuell laut Träger 60 Steppkes betreut.

Adventsbasar: 23. November, 14 bis 18 Uhr; weitere Informationen www.waldorf-barnim.de