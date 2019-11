Christian Heinig

Bernau (MOZ) Die Mietpreise im Berliner Speckgürtel ziehen weiter an, das gilt auch für den Barnim. Laut einer Analyse des Portals Immowelt sind die Mieten hier im Vergleich zum Vorjahr erneut um neun Prozent gestiegen, während sich der Anstiege in der Hauptstadt verlangsamt (drei Prozent). Der Quadratmeterpreis im Barnim liegt aktuell bei 7,30 Euro. Vor zwei Jahren waren es noch 6,20 Euro. Die größten Zuwächse, was die Mietpreise angeht, gab es den Angaben von Immowelt zufolge zuletzt im Havelland (15 Prozent) und Potsdam (13).

Dass sich die Mietpreise im Umland der Hauptstadt weiter erhöhen, liege an der erhöhten Nachfrage. Viele Suchende, denen die Preise innerhalb in der Stadt zu hoch seien, würden sich im Umland umschauen. "Dort bekommt man für das gleiche Budget eine größere Wohnung mit Balkon oder Garten", heißt es bei Immowelt. Zur Berechnung der Mietpreise hat der Immobiliendienstleister alle angebotenen Kaltmieten von Wohnungen zwischen 40 und 120 Quadratmetern in Berlin mit den neun angrenzenden Stadt- und Landkreisen.

Zu ähnlichen Ergebnissen wie Immowelt kommt auch das Maklerunternehmen Homeday. Demnach sind die Mietpreise in einzelnen Barnimer Gemeinden in den letzten vier Jahren stark gestiegen. Spitzenreiter ist Wandlitz. Hier wuchsen die Mietpreise seit 2015 um mehr als 21 Prozent. Auch Ahrensfelde (14,3) und Panketal (13,3) kommen auf zweistellige "Wachstumsraten".