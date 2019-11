Ingo Mikat

Lebus Nachdem die Karnevalisten des "Lebuser Carneval Clubs" schon am 11.11. beim fröhlichen Rathaussturm die Macht in der Stadt übernahmen, sind sie am Samstagabend im Kulturhaus bei ihrer ersten Prunksitzung mit ihrem LCC-Raumschiff zu einer unterhaltsamen Raumpatrouille in die unendlichen Weiten des Alls aufgebrochen.

Zu Beginn der Reise begrüßten fesche Flugbegleiterinnen die passend kostümierten Gäste mit einer "strengen" Sicherheitsunterweisung. Nach Anlegen von Rettungswesten, "wegen der "wahnsinnigen Geschwindigkeit", hob das Raumschiff mit einem gefeierten Auftritt der Funken ab.

Als der tosende Beifall abebbte, begrüßte Klaus-Dieter Dölves die Narren und folgte der Einmarsch aller LCC-Mitglieder. Das Prinzenpaar, seine Tollität - Patrick I. und ihre Lieblichkeit - Mareen II. (im bürgerlichen Leben Ehepaar Schmietendorf), wandte sich an sein "galaktisches Volk" - es soll hoffen, glauben, lieben und vor allem das Feiern nicht vergessen. Dann sangen alle das Lebus-Lied. Für eine erste Tanzrunde erklang der Schneewalzer.

Zum Programm gehörte die traditionelle Büttenrede von "Heidi", diesmal als Außerirdische. Sie berichtete von einem Planeten, auf dessen Felder keine Biogas- oder Solaranlagen, sondern nur Pflanzen für Lebensmittelproduktion ständen. Zu den Überraschungen des Abends gehörte auch, dass DJ Achim Orten 70. Geburtstag hatte und Mella Schulz aus Lebus spontan auf der Bühne in Andrea Bergs Song "Hallo Houston" einstimmte.

Das LCC-Raumschiff landete auch auf dem Planeten "Pandora". Die Karnevalisten wurden von Einheimischem (Jugendballett) mit einem fantasievollen Tanz in exotischen Kostümen begrüßt. Einen nächsten Höhepunkt gestalteten die Bänkelsänger mit Eigenkompositionen, Schunkelwalzer über Lebus und satirischer Variante von "Horch, was kommt von draußen rein" über im Oderbruch fehlende Ärzte.

Kritisch präsentierten sich auch die Filmemacher der "Lebuser-Digitalen-Nachrichten". Unmittelbar nach ihrer Landung auf dem Lebuser Kreisel beginnen Außerirdische mit seiner "Verschönerung". Von einer Nachrichtensprecherin erfährt das Publikum auch vom Vermächtnis des verstorbenen Lebusers Ekkehard Tillack – das Aufstellen eines Findlings. Danach besuchten die Gäste aus dem All das leere Gebäude der ehemaligen Poststelle und bestaunen verlassene Geschäfte im Handelshof. Schließlich treffen sie noch Camper und Touristen.

Ein Riesenspaß für alle war zudem der absolute Höhepunkt des Programms – der Auftritt von Kapitän Kork (alias Stephan Metzkow) und Mr. Spucki (alias Hagen Schulz), den Astronauten aus der Erfolgspersiflage "Raumschiff Surprise-Periode I". Von einem interstellaren Hilferuf überrascht, wollen sie natürlich sofort auf ihrem Raumschiffsofa aufbrechen. Doch der Computer des Sternenkreuzers meldete Übergewicht. Grund: Die Weltraumhelden entdeckten zahlreiche intergalaktische "Blinde Passagiere".

Der erste Abend der neuen Karnevalssaison endete in Lebus mit einer weiteren grandiosen Tanzeinlage der LCC-Tessen als Raumfahrerinnen und einer großen Show der Funken. Das Publikum dankte für den brillanten Faschingsabend mit tosendem Beifall.