Jana Reimann-Grohs

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unweit der Oder befindet sich zwischen Uferpromenade und Berliner Straße ein riesiger Gewerbehof in roter Klinkerbauweise: die Gerstenberger Höfe. Ihr Ruf als bedeutende Möbelfabrik ging in die Geschichte Frankfurts ein – festgehalten sind die Höfe deshalb auch im ersten Teil der MOZ-DVD-Reihe "Filmschätze". Unter anderem entstand hier 1911 mit dem Ausstellungspalast der Möbelfirma "Mantz und Gerstenberger" der erste Stahlbetonbau im Ort. Jüngeren sind die Höfe als Gewerbezentrum und kulturelle Begegnungsstätte bekannt: Eine Studentenkneipe war schon Ende der 90er Jahre auf dem Gelände aktiv, das "Theater des Lachens" hat seine Bühne immer noch in Haus 14. Auch die Sparkasse, eine Autowerkstatt, ein Fachmarkt für Raumgestaltung, Vereine und soziale Einrichtungen wie die Gronefelder Werkstätten haben ihren Platz auf dem ehemaligen Fabrikgelände gefunden.

Wo in Haus 17 das städtische Puppentheater ansässig ist, geht es mit der Besitzerin der Gerstenberger Höfe, Maria Josephine Lucas, im ältesten Fahrstuhl Frankfurts bis unters Dach hinauf in den vierten Stock. Beim Betreten des Dachstuhls entfaltet sich ein langer, ausgedehnter Blick bis ans Ende des Gebäudes, das seit Ewigkeiten leer steht. Hier haben Holzbalken 120 Jahre überdauert. Ein Durchgang führt nach nebenan in Haus 18. Über hunderte Quadratmeter erstrecken sich auch hier lichtdurchflutete Räume mit riesigen Fenstern.

Auf historischen Fotos um 1900, die Maria Lucas im Treppenhaus ihres Büros aufhängen ließ, machen sich am Originalschauplatz Arbeiter an Werkbänken zu schaffen. Einhundertzwanzig Jahre später verbreitet in Haus 17 und 18 nur noch der Geruch unverputzten Mauerwerks und alter Holzstreben Arbeitsatmosphäre. "Es ist nichts verbaut, die Architektur ist erhalten geblieben", betont die 76-Jährige beim Rundgang mit Blick auf die Bausubstanz: "Ich will das Alte, was meine Großeltern aufgebaut haben, nicht wegwerfen." In diesen Sälen wurden einst Möbel zusammengebaut. Nun plant die Eigentümerin, sie als Wohnungen ausbauen zu lassen.

Moritz Gerstenberger hatte die Spezialfabrik für furnierte Kastenmöbel 1895 gegründet. Von der Witwe Mantz übernahm er eine Tischlerei mit acht Leuten. Die Geschichte der Gerstenberger Höfe begann mit dem Kauf eines Grundstücks in der Ziegelstraße 20, wo 1897 das erste Fabrikgebäude für 150 Arbeiter gebaut wurde. Durch den Ankauf weiterer Grundstücke entwickelte sich ein fast 9000 Quadratmeter großer Hofkomplex mit immer mehr Häusern, in denen Interieur entworfen und produziert wurde. Zehn Jahre später waren Mantz & Gerstenberger die größte Möbelfabrik Deutschlands mit 1200 Mitarbeitern und genossen weltweites Ansehen. Die Möbelstücke sind über die Oder bis in baltische Länder verschifft worden. Auch nach England, Frankreich und Spanien gelangte die Ware über Güterzüge ins Ausland.

Warenhaus statt Ausstellung

Im ehemaligen Ausstellungs-Palast an der Berliner Straße (Haus 36), das den äußeren Abschluss der Höfe bildet, war zu DDR-Zeiten das Konsument-Warenhaus untergebracht. Die lichten Gebäudehallen wurden vom Berliner Architekten Paul Renner geschaffen, um die produzierten Möbel zur Schau zu stellen. Sohn Fritz erbte die Fabrik seines Vaters Moritz Gerstenberger und führte den Familienbetrieb bis in die 50er-Jahre fort. "Ich bin als Kind sehr gerne mit meinem Vater in die Fabrik gegangen, meine drei Geschwister hatten kein Interesse daran", sagt Tochter Maria Lucas. Sie kam 1943 in Frankfurt (Oder) zur Welt und wuchs in der alten Schinkel-Villa (Halbe Stadt Nr. 30) auf. 1953 flüchtete die Familie aus Angst vor Enteignung nach West-Berlin und siedelte nach West-Deutschland über. Aus der Fabrik an der Oder wurde ein staatliches Industriegelände.

Maria Lucas lebt seit Jahrzehnten im hessischen Schlangenbad und besucht ihre alte Heimatregion regelmäßig. In ihrer Abwesenheit leisten zwei Bürokatzen Hausmeister Michael Schröter bei Verwaltungsaufgaben Gesellschaft. Anfang der 90er-Jahre hatte Lucas das Grundstück von der Treuhand zurückbekommen und wurde Eigentümerin sämtlicher Gebäude. "Es war alles leer, ohne Heizung, kaputte Fenster, die Toiletten in einem sehr maroden Zustand", erzählt die ausgebildete Chemotechnikerin und Programmiererin. Ihr Vater habe die Rückübertragung nicht mehr miterleben dürfen. Kurz vor der Wende starb er mit 92 Jahren und war nie mehr nach Frankfurt zurückgekehrt.

Der Wiederaufbau des runtergewirtschafteten und sanierungsbedürftigen Geländes rang der taffen Geschäftsfrau immense Energien ab. Die Enkelin von Moritz Gerstenberger steckte viel Geld in die Höfe und ließ wertvolle Baudenkmale aus der Gründerzeit modernisieren, um den Standort wiederzubeleben. Für die Odermetropole entstand so 1998 ein neues kreatives Zentrum: Das "Mantz & Gerstenberger-Center". Lucas benannte es 2000 in "Gerstenberger Höfe" um, "weil es einfach besser klingt". Etliche Gewerbetreibende und Kreative ließ die Geschäftsfrau seitdem Einzug halten und vermietet bis heute Studios, Ateliers und Büroflächen.

Einer der längsten Nutzer und größten Fans der alten Fabrikgemäuer ist der Maler Manfred Neumann. Erst hier habe der Künstler "das einzig vernünftige Atelier in Frankfurt (Oder)" gefunden und sich einrichten können, sagt der 81-Jährige. Der ehemalige Zeichensaal der Möbeldesigner böte genug Platz für sein künstlerisches Schaffen: Bodentiefe Fenster zu beiden Seiten bringen an die 1000 Werke zur Geltung. "Zu DDR-Zeiten war hier ein Speisesaal mit verbauten Abhörgeräten, dahinten gab es wohl eine Tanzfläche", erzählt Maria Lucas inmitten zahlreicher Plakate, Zeichnungen und Ölgemälde, die Neumann auf 900 Quadratmetern arrangiert hat.

Höfe als Begegnungsort

"Ich habe früher selbst Klavier gespielt und gerne gemalt. Alles Künstlerische interessiert mich. Mit den Kulturleuten ist auch Leben da", sagt sie. Mit einigen Mietern ist Maria Lucas privat befreundet. Ein netter Plausch im Garten des Innenhofs sei immer drin. "Die Höfe sollen vorrangig Ort der Begegnung und Kommunikation sein", wünscht sich die Eigentümerin. "Alles Kulturelle liegt mir am Herzen."

