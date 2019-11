Jens Sell

Waldsieversdorf (MOZ) Der dritte Musikwinter von Waldsieversdorf startete im Veranstaltungszentrum WaltKautz am Freitagabend mit lateinamerikanischem Temperament: Die Gruppe IntiSonLatina mit Frontfrau Hannelore Gilsenbach an der Gitarre, Hector Garibaldi aus Ecuador mit Percussion, Braulio Fidel aus Kuba mit Percussion, Charango und Gesang sowie dem neuen Bandmitglied André Aquavalca aus Peru an diversen Volksinstrumenten brachte exotische Klänge ins märkische Dorf. Ob in der indigenen Originalsprache der Ureinwohner, Spanisch oder Portugiesisch – alle Lieder wurden textlich vorgestellt, ihre Herkunft benannt und oft auch die Ge-schichten dahinter erzählt. So die von der Bierverkäuferin, vom Fuhrmann, der Chicha-Verkäuferin oder vom Feuer, das von einer brennenden Kerze ausgelöst wurde. Indes, das karibische Temperament hatte ein wenig Mühe, die Waldsieversdorfer Leidenschaft zu entzünden. Mit dem Tanzen wollte es nicht auf Anhieb klappen. Immerhin wippte der eine oder andere Fuß mit und nickten Köpfe im Takt. Beim in Lateinamerika ungemein populären "Gracias a la Vida" (Dank an das Leben) von Violeta Parra sangen aber einige den Refrain mit.