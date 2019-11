Steffen Göttmann

Bad Freienwalde/Wriezen/Falkenberg/Neulewin (MOZ) In seine 35. Session ist am Sonnabend der Neuenhagener Carneval-Club (NCC) gestartet. Pünktlich um 11.11 Uhr übergab Uwe Bahr, Ortsvorsteher des Bad Freienwalder Orteils, den symbolischen Schlüssel zum Bürgerhaus an Gabi Ukley vom Elferrat. Eigentlich sei das gar nicht erforderlich, aber es sei eben Tradition, sagte Uwe Bahr lachend Denn schließlich ist er Ortsvorsteher und Karnevalspräsident in einer Person. In seiner närrischen Ansprache nahm er auch die Stadtverordnetenversammlung, der er selber angehört, aufs Korn. "Unter dem Deckmantel Kosten zu sparen, versuchen sie, alles an die Wand zu fahren", kalauerte Bahr über den abgelehnten Post-Beschlusss. Mit dem Spielmannszug an der Spitze und begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Neuenhagen zog der NCC durch das ganze Dorf zur Feuerwehr. Im dort errichteten Festzelt unternahmen die Akteure einen Streifzug durch das neue Programm.

Mit Kostüm besser als ohne

Bei der Freienwalder Karnevalsgesellschaft ging es hoch her. "Wir fühlen uns im Schülerklub der Kretschmann-Oberschule gut aufgenommen", betonte Horst Dahlke, Pressesprecher der FKG. Hausmeister René Erdmann sei immer zur Stelle, wenn Fragen oder Probleme auftauchen. "Schulleiterin Angela Hannemann überwacht uns mit strengem Lehrerblick, ist aber immer sehr freundlich zu uns", ergänzte er.´ "Im Schülerklub passt alles", so Dahlke.

100 Akteure begeisterten die Gäste im Saal. "Wir hatten am Donnerstag Generalprobe ohne Kostüme, aber mit Kostümen klingt das alle viel besser", resümierte der FKG-Sprecher. Das Programm dauerte daher länger, als gedacht. Fast alle Gruppen müssten Wünsche nach Zugaben erfüllen.

Der Wriezener Carnevals-Club (WCC) ließ es am Sonnabend gleich zweimal krachen: am Nachmittag für Familien und Senioren sowie bei der traditionellen Abendveranstaltung in der Turnhalle der Grund- und Oberschule "Salvador Allende". Um den Schulbetrieb nicht zu stören, musste am Sonnabend alles auf- und am Sonntag wieder abgebaut werden. Die Wriezener Feuerwehr unterstützte nach besten Kräften der Verein.

Gemäß dem Motto "Elfen, Feen und Fantasie, der WCC versprüht Magie!" führten die Fünkchen einen Drachentanz auf, die Funken entführten die Gäste in die Welt von Harry Potter und das Männerballett brachte Feen uns Trolle auf die Bühne.

Der Falkenberger Carneval-Club (FCC) verwandelte das Kulturhaus Kruge in ein Zirkuszelt, wo Vorsitzender Peter Schüssler als Direktor des Circus Carnevalli beispielsweise zu einem Tiercasting einlud.

Über eine volle Halle freute sich auch der Neulewiner Karnevalclub (NKC) um Präsident Michael Rubin. Die Sitzungen des Vereins locken stets Gäste aus dem gesamten Oderbruch in die Neulewiner Mehrzweckhalle, wo stets gute Stimmung herrscht.