Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Am 26. November wird es weihnachtlich in der Theater-Late-Night-Show der Uckermärkischen Bühnen. Die Veranstaltungsreihe "MachBar" mit Moderator Daniel Heinz findet ausnahmsweise an einem Dienstag statt. Kurz bevor das erste Adventskalendertürchen geöffnet wird, laden die Uckermärkischen Bühnen zur nunmehr 11. Ausgabe der "MachBar" ein. Im Kleinen Saal der Uckermärkischen Bühnen versorgen Daniel Heinz und Gerd Opitz ihre Gäste mit allerlei vorweihnachtlichem Spaß, Schabernack und interessanten Gästen.

Ärztin, Brauer und Slammer

In dieser Folge mit dabei sind die Augenärztin und Theaterfreundin Diplommedizinerin Konstanze Fischer, der Bierbrauer aus Leidenschaft im Schwedter Brauwerk Wolf Mieczkowski und der Berliner Poetry Slammer Ortwin Bader-Iskraut. Die neue Ausgabe der MachBar verspricht einen unterhaltsamen Abend mit satirischem Biss, leckeren Köstlichkeiten aus der MachBar-WG-Küche und absurden Spielideen. Geboten werden außerdem bereits bekannte und beliebte Formate wie die knallhart recherchierten und absolut vertrauenswürdigen "TOPitz News". Tilman Hintze am Klavier und Mitglieder des Theaterensembles sorgen für die musikalische Umrahmung des Abends.

Tickets: Theaterkasse (Di.-Fr. 12-20 Uhr), Tel. 03332 538111, Mail:kasse@theater-schwedt.de